الأربعاء 13 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

نزوح 36 ألف شخص بسبب فيضانات ليبيا

آثار الدمار جراء فيضانات ليبيا
آثار الدمار جراء فيضانات ليبيا
نزح أكثر من 36 ألف شخص بسبب الفيضانات في ليبيا، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء.

وقال فرع المنظمة في ليبيا إن "ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في درنة بسبب العاصفة دانيال، و3 آلاف شخص في البيضاء، وألف شخص في المخيلي، و2,085 شخصا ما زالوا نازحين في بنغازي".اضافة اعلان

في حين ذكرت المنظمة أن "عدد الوفيات لم يتم التحقق منه حاليا".

وبحسب تقديرات المنظمة الأممية، فإن عدد القتلى منذ الأحد يصل إلى 2000 شخص، فيما لا يزال 5000 شخص في عداد المفقودين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان: "تسببت العاصفة دانيال بأضرار جسيمة للبنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرق، وعطلت شبكة الاتصالات".

وفي وقت سابق اليوم، قال مفوض وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية سعد الدين عبد الوكيل، إن عدد القتلى تخطى 6000 شخص، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وقدر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عدد المفقودين بعشرة آلاف.

يشار إلى أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح الأحد عدة مناطق شرقي ليبيا؛ أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية. (RT)
واحدة من المستوطنات التي تغرق الضفة الغربية المحتلة-(أرشيفية)

في الذكرى الثلاثين لأوسلو.. آمال الفلسطينيين تتبدد بإقامة دولتهم منذ19 ساعة

مياه الفياضانات تغرق شوارع مصراتة في ليبيا

ليبيا ...الطوفان جرف أحياء كاملة في درنة وألقاها في البحر منذ19 ساعة

ظل الزلزال ساكنا لقرن قبل أن يضرب بقوة قرى بمراكش

بإقليم الحوز.. ظل الزلزال ساكنا لقرن قبل أن يضرب بقوة قرى بمراكش منذ19 ساعة

علم لبنان

بسبب الاشتباكات.. الأونروا تجلي 400 نازح من عين الحلوة 12 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
آثار الإعصار المدمر في مدينة درنة شرق ليبيا

لماذا كانت درنة الليبية الأكثر تضررا من الإعصار؟

منذ1 ساعة
322229_0

ليبيا: الدبيبة يستعد لمواجهة «تمرد» مصراتة

04 أيلول 2023
ليبيا-730x438

رئيس اتحاد يهود ليبيا: اللقاءات بين الليبيين والإسرائيليين بدأت منذ 6 سنوات

28 آب 2023
313687

فرار وزيرة الخارجية الليبية إلى تركيا رغم قرار رسمي بمنع مغادرتها

28 آب 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-09-13 at 4.26.04 PM

حاكم الشارقة يفتتح أعمال الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

منذ 53 دقيقة
آثار الإعصار المدمر في مدينة درنة شرق ليبيا

لماذا كانت درنة الليبية الأكثر تضررا من الإعصار؟

منذ2 ساعة
العلم السعودي والعلم الإيراني

السفير السعودي في طهران: علاقة البلدين ستكون قائمة على المصالح المشتركة

منذ2 ساعة
حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبدالله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقا لأحكام المادة 393/ 1و2 / أوج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999

في العراق .. مؤذن مسجد يغتصب طفلين والحكم عليه بالمؤبد

منذ6 ساعة
دانيال

ليبيا: ارتفاع حصيلة الإعصار دانيال إلى 5300 قتيل

منذ7 ساعة
2023_04_30_09_49_10

المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد "الأقصى"

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

الانتخابات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كيف سنتعامل مع الأزمات؟

ماهر أبو طير |اليوم

أبعد من عقدة الطب.. قرار خاطئ تم إصلاحه

أحمد حمد الحسبان |اليوم

الرفوف أم المجتمعات أحق بأبحاثنا؟

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
 