نساء غزة.. أُجبرن على قصّ شعرهنّ بـ"الكامل"

واحدة من الأعراف الثقافية العربية المعروفة تباهي الأنثى بشعرها الطويل ذو الملمس الناعم "الخيلي" والذي يعزّ على كثير من النساء العربيات قصه لكونه أحد علامات جمالهنّ التي تميزهن.



الأحداث المأساوية التي حلّت على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر، لم ُتبقي شيئاً من أحلامهنّ إلا وقد سرقته وألقت عليه اللعنة، وأجبرتهنّ على قص شعرهِنّ حتى يتسنى لهن الحفاظ على نظافة شعرهنّ وتوفيراً للمياه التي تُستخدم في غسله كونه يحتاج إلى كميات نتيجة طوله وسماكته.



نتيجة الحرب التي أودت بأن تنعدم المياه وبعد أن قطعها الاحتلال الاسرائيلي عن القطاع وعدم توفر أبسط منتجات غسل الشعر، أقدمت العديد من النساء على قص شعرهنّ بالكامل وشعر بناتهنّ وأيضاَ أولادهنّ تحسباً لانتشار "القمل" فيه.

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ووثقت إحدى المنصات الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإمراة تتحدث بحرقة عن إقدامها على قص شعرها لطالما كانت تتباهى فيه بسبب قلة المياه، لينتشر بعدها على السوشال ميديا مرفقاً بمنشورات الدعم والمؤازرة للنساء القويات الغزيات.