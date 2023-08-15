الثلاثاء 15 آب 2023
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نصرالله: إذا شنت إسرائيل الحرب على لبنان سنعيدها إلى العصر الحجري

حسن نصرالله
حسن نصرالله
أكد الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، في الذكرى الـ17 لحرب 2006. وفي الإطلالة الأولى له عقب الاشتباكات التي وَقعت في الكحالة، وأدّت إلى سقوط ضحيّتَين، إثر انقلاب شاحنة أسلحة لـ"حزب الله" مساء الأربعاء الماضي، أن "بعد أيام ستصل منصة الحفر، واللبنانيون سينظرون بأمل إلى هذا الحفر والتنقيب لأنّهما الأمل الوحيد أمام الحصار الواقعي".اضافة اعلان

وأمل نصر الله من النواب "عدم إدخال الصندوق السيادي بالسجالات السياسية، وأن يقاربوه بمقاربة سيادية حقيقة، فهو حاجة ملحّة للبنان لضمان أن تكون الثروة البحرية لكل اللبنانيين".

وأضاف: "على لبنان المحافظة على قوّة المقاومة إذا حاول العدو الانتقاص من حقوقه ونفطه وغازه".

ومن ثم قال مخاطبا إسرائيل: "إذا ذهبتم إلى الحرب، فأنتم ستعودون أيضاً إلى العصر الحجري... وإذا أمكن للصواريخ الدقيقة أن تصل إلى إسرائيل فلها مفاعيل السلاح النووي، فكيف إذا تطوّرت المعركة إلى كلّ محور المقاومة، إذاً لن يبقى شيء اسمه إسرائيل".

ورأى أن "العدو الإسرائيلي يلعب لعبة وجود وفناء، ويجب التعاطي بواقعية بمعزل عن البهلونات الإعلامية".

وأضاف: "لبنان يتمتع بعناصر قوّة أساسية قادرة على حمايته وتحقيق الأمن والأمان لمواجهة العدو والمعادلة الذهبية هي التي تحمي لبنان، والمقاومة أقوى بكثير ممّا كانت عليه". -وكالات

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