نصر الله: دخلنا معركة طوفان الأقصى منذ 8 أكتوبر وجبهتنا مفتوحة على كل الاحتمالات

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم الجمعة، دخول حزب الله معركة طوفان الأقصى منذ 8 أكتوبر.

وأضاف نصر الله: "لن يتم الاكتفاء بما يجري على الحدود الإسرائيلية على كل حال".

وقال في كلمته المرتقبة: "ما يجري على جبهتنا اللبنانية لم يحصل حتى في حرب تموز".

وتابع: "العمليات التي بدأت وتصاعدت أجبرت العدو على أن يبقي قواته عند الحدود وحشد المزيد منها".

وأردف: "الجبهة اللبنانية استطاعت أن تجذب ثلث الجيش الإسرائيلي إلى الحدود مع لبنان".

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وأشار إلى أن "كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة، وأن سلوك العدو إزاء لبنان هو محدد لتحركاتنا وهذا سيعيدنا إلى قاعدة المدني مقابل المدني".

ووجه نصر الله رسالة إلى الأمريكيين قائلا فيها إن الأساطيل التي يخيفون حزب الله فيها في البحر الأبيض المتوسط لا تخيفنا وقد أعددنا العدة لها.

وتابع: "أقول للأمريكيين إن من هزموكم في بداية الثمانينيات لا يزالون على قيد الحياة"

وفيما يلي أبرز ما جاء أيضا في خطابه:

معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة

لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع الصهاينة

المعركة مع الصهاينة لا غبار عليها على المستويين الأخلاقي والشرعي

آلاف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال منذ سنوات طويلة دون أن يحرك أحد ساكنا

الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة في التاريخ الحديث

مخاطر عديدة تتهدد الضفة الغربية في ظل مشاريع الاستيطان الجديدة

أكثر من مليوني إنسان يعيشون منذ 20 عاما في حصار خانق بغزة دون أن يحرك أحد ساكنا

القضية الفلسطينية وكل ما يتعلق بها من ملفات كانت منسية وفي آخر اهتمامات العالم

ما حدث في غزة كان لا بد منه لإعادة طرح القضية الفلسطينية كقضية أولى في العالم

السرية المطلقة هي التي ضمنت نجاح عملية 7 أكتوبر الباهر من خلال عامل المفاجأة

إخفاء عملية 7 أكتوبر لا تأثير له مطلقا على أي من جبهات المقاومة الأخرى

معركة طوفان الأقصى من خلال قرارها الفلسطيني تثبت أنها فلسطينية بالكامل

يجب أن يفهم الجميع أن أصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة وأصحاب القضية

إيران لا تمارس أي نوع من الوصاية على حركات المقاومة في المنطقة

معركة طوفان الأقصى أحدث زلزالا أمنيا وعسكريا ونفسيا ومعنويا في الكيان الإسرائيلي

ما فعلت حكومة العدو لن تستطيع أن تغير من تداعيات معركة طوفان الأقصى على مستقبل إسرائيل

طوفان الأقصى كشف الوهن والضعف والهزال في الكيان وأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت

الإسرائيليون باتوا يؤمنون أكثر من غيرهم بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت

السرعة الأمريكية في احتضان إسرائيل ودعمها وإسنادها كشف وهن وفشل هذا الكيان

التضحيات بغزة أسست لمرحلة تاريخية جديدة في مصير الشعب الفلسطيني ومصير المنطقة وشعوبها

كان واضحا من الساعات الأولى لمعركة طوفان الأقصى أن العدو كان ضائعا وتائها

عندما ذهبت قوات الاحتلال لاستعادة المستوطنات هي التي ارتكبت المذابح بحق المستوطنين

سيكتشف العالم أن أغلب من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم حماس قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي