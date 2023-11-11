نصر الله يعلن دخول صواريخ "بركان" التي تزن نصف طن العمليات ضد الاحتلال

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أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم السبت، عن بدء استخدام الحزب لصواريخ "بركان" التي يصل وزنها إلى نصف طن، في العمليات ضد الاحتلال .وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الأمين العام لحزب الله:- التهديد اليمني ألزم العدو الإسرائيلي في تحويل جزء من دفاعاته الجوية من شمال فلسطين وجنوبها إلى إيلات.- التهديد اليمني جعل منطقة إيلات غير آمنة وهذا يعني المزيد من النزوح الإسرائيلي لنازحي غلاف غزة وهذا يزيد الضغط على العدو.- اليمن يقوم بخطوات كبيرة ومباركة ومشكورة جدًا على الرغم من التهديدات التي وجهت لهم قبل العمل وبعده وضمنها إعادة الحرب الامريكية عليهم.- التدخل العسكري اليمني يصاحبه حضور شعبي لا مثيل له في العالم نصرة لقطاع غزة.- استهداف قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا انطلق من فكرة التضامن مع غزة مع بداية المعركة خصوصًا في العراق.- العمليات في العراق تخدم فكرة تحرير العراق وسوريا من بقية قواعد الاحتلال الأمريكي، لكن الحيثية الأساسية التي انطلقت منها هي التضامن مع غزة.- ما تقوم به المقاومة العراقية يعبر عن إقدام وشجاعة عالية فهم يقاتلون الأمريكيون الذين دخلت أساطليهم إلى المنطقة.- رجال المقاومة العراقية الشجعان يتحدون القوات المسلحة الأمريكية بالنار.- الأمريكيون يضغطون على الإخوة في العراق وعلينا في لبنان ولم يتركوا قناة غربية وعربية ولبنانية لإيصال التهديدات إلينا إلا وفعلوا.- التهديد الأمريكي لم يوقف عمليات المقاومة في العراق ولا في اليمن ولا في لبنان.- إذا أراد الأمريكيون إيقاف العمليات عليهم في العراق وسوريا فعليهم إيقاف الحرب على غزة وهذا هو الطريق الوحيد لوقف العمليات.- سوريا وبالرغم من ظروفها الصعبة تحتضن المقاومين وتتحمل تبعات هذا الموقف.