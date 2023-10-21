السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نصيحة من بايدن لإسرائيل: لا تفتحوا جبهة حرب في هذا الاتجاه

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الرئيس جو بايدن و نتنياهو
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الرئيس جو بايدن حث القادة الإسرائيليين على الامتناع عن شن هجوم كبير على حزب الله في لبنان، الأمر الذي قد يفتح جبهة حرب ثانية بخلاف الصراع مع حركة حماس.اضافة اعلان

وبحسب المصدر، فإن واشنطن "تشعر بالقلق من أن أعضاء اليمين المتطرف في حكومة إسرائيل، يضغطون لاتخاذ إجراءات على جبهتها الشمالية، بعد تكرار إطلاق الصواريخ من هناك ومحاولات التسلل إلى الحدود".

ويتجلى القلق في أن "يتم جر إيران والولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة"، وفقا للصحيفة.

وتابعت "نيويورك تايمز": "واشنطن تعمل من خلال قنوات إضافية على السيطرة على حزب الله، كما يتم إرسال رسائل تحذر طهران من مزيد من التصعيد".

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعدد من الصحفيين، الجمعة، أن باريس بعثت رسائل "بشكل مباشر للغاية" إلى حزب الله من أجل ثنيه عن الدخول في النزاع بين إسرائيل وحماس.

ويشن حزب الله وجماعات فلسطينية متحالفة معه في لبنان، هجمات صاروخية يومية على شمال إسرائيل، منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

ونزح الآلاف من قرى جنوب لبنان بسبب الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل، التي أخلت هي الأخرى المستوطنات القريبة من مناطق التوترات.

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