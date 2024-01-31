نظام “أتلانتس” لم يدمر سوى كيلومترات منها.. إسرائيل تعترف لأول مرة بضخ المياه “لإغراق” أنفاق غزة

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قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن نظام “أتلانتس” لإغراق الأنفاق بمياه البحر، لم يدمر سوى بضعة كيلومترات منها في قطاع غزة.ونقلت الإذاعة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم: “جئنا إلى الحرب دون حل حاسم لمسألة الأنفاق”.وأضافت: “لم يتمكن نظام أتلانتس لإغراق أنفاق حماس من تدمير سوى بضع كيلومترات من الأنفاق”.وأشارت إلى أنه “في شمال قطاع غزة، تم تشغيل المنظومة بنجاح جزئي جدا، خاصة في الأنفاق القريبة من البحر”.وأوضحت الإذاعة أنه “كلما كانت الأنفاق بعيدة عن البحر، اكتشفوا في إسرائيل أنه من الصعب تدفق المياه تحت ضغط عال عبر الأنابيب”.ولفتت إلى أنه “في منطقة المركز، جرت محاولة محدودة لتفعيل النظام، لكنها باءت بالفشل تماما”.وتابعت الإذاعة: “في خان يونس لم يحاولوا تفعيل النظام على الإطلاق لأن الجيش الإسرائيلي كان يعمل في المناطق الشرقية”.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان مساء الثلاثاء، أن “عدة وحدات تابعة للجيش ووزارة الدفاع طورت بشكل مشترك عدة أدوات لضخ المياه بوتيرة عالية إلى أنفاق حماس في القطاع، وذلك كجزء من مجموعة الأدوات المتنوعة المتوفرة لدى الجيش للتعامل مع الأنفاق”.وقال: “تشمل القدرات تركيب مضخات وأنابيب، تزامنا مع نضج القدرة على المستوى الهندسي، والنشاط للعثور على فتحات الأنفاق المناسبة للمهمة”.ولم يسبق للجيش الإسرائيلي أن اعترف باستخدام ضخ المياه من البحر للأنفاق.وتقول تقارير إسرائيلية إن “حماس” شقت أنفاقا بمئات الكيلومترات في قطاع غزة وأن حجمها فاجأ الجيش الإسرائيلي.ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء 26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.-(الأناضول)