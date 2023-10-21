نعت صديقتها ثم استشهدت.. فلسطينيون يرثون الشاعرة هبة أبو ندى

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شهيدة تنعى شهيدة



في وداع هبة أبو ندى



أصدقاء هبة لم يستيقظوا بعد من هول الصدمة





«الأكسجين ليس للموتى»



ومن بين المدنييين الذين راحوا ضحية الهجمات الوحشية، الكاتبة والشاعرة هبة كمال أبو ندى التي استشهدت نتيجة العدوان المستمر على غزة.قبل يوم واحد فقط من ارتقائها شهيدة، قامت هبة برثاء صديقتها مريم، التي راحت أيضاً ضحية قصف قوات الاحتلال، فنشرت هبة عبر صفتحها الخاصة فيسبوك: ارتاحت مريم من التعب ارتاحت للأبد ، آسفة يا مريم على كل مرة اختلفنا بالرأي أنا وأنت آسفة كتير...ومساء أمس الجمعة، استشهدت ندى لتكون آخر كلماتها عبر فيسبوك: نحنُ في غزة عند الله بين شهيد وشاهد على التحرير وكلنا ننتظر أين سنكون.كلنا ننتظر اللهم وعدك الحق.تلك البقعة الجغرافية الضيقة التي يقطن بها أهل غزة، تجعل قلوب أبناء شعبها متلاحمة في المآسي والحروب، وبالموت أيضاً. حيث قام أصدقاء ندى الغزيين ومتابعيها بداخل فلسطين وخارجها، ممن يحبون قراءة أشعارها، برثائها فور إعلان استشهادها.فنعى الشاب الغزي أحمد عبدالله الشهيدة هبة مقتبساً ما كتبته بروايتها "الأكسجين ليس للموتى":أما بلال أنيس فكتب: يا الله... البارحة حكيتها وطلبت منها السماح... واليوم استشهدت هبة أبو ندىوكتب يزن: يا وجع القلب يا هبة! الله يرحمك ويتقبلكحسب بيان وزارة الثقافة الفلسطينية، فإن هبة كمال أبو ندى كاتبة مبدعة، كتبت القصة والرواية والشعر، من مواليد السعودية 1991، من عائلة لاجئة من بيت جرجا المهجّرة والمدمرة في العام 1948، درست الكيمياء الحيوية والتأهيل التربوي، وعملت في التعليم.حصلت على عدة جوائز أهمها المركز الأول في القصة القصيرة على مستوى فلسطين، والمركز الثاني على مستوى الوطن العربي بجائزة الشارقة للإبداع، ولديها كتابات شعرية ونثرية منشورة ورقيًّا والكترونيًّا.ومن بين أعمال الكاتبة الراحلة رواية «الأكسجين ليس للموتى»، وفازت الرواية بجائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2017.