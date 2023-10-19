الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نفاد الأدوية واللوازم الطبية من مستشفى شهداء الأقصى في غزة

غزة
مباني مدمرة في غزة بفعل غارات الاحتلال
قال مدير مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جنوبي قطاع غزة، إياد الجبري، إن المخزون الإستراتيجي من الأدوية واللوازم الطبية قد انتهى.

وأضاف الجبري أنّ الوضع الطبي صعب جدا وأن هناك نقصا في الكوادر.اضافة اعلان

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكلية قد حذرت في وقت سابق من انهيار القطاع الصحي في غزة مع استمرار الحرب ووقوع مزيد من الشهداء والجرحى، مطالبة العالم بالعمل الجاد والسريع لوقف الحرب.
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