 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"نفذوا جولات مشبوهة".. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحام الاقصى
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.


الى ذلك، فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال يقتحم مخيمات وبلدات في الضفة الغربية- (فيديوهات)

25 حزيران 2024
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

اقتحامات واسعة ينفذها الاحتلال في عدة بلدات بالضفة

10 حزيران 2024
المسجد الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

09 حزيران 2024
اقتحام بآليات جيش الاحتلال - (أرشيفية)

الاحتلال ينفذ اقتحامات واسعة في الضفة

06 حزيران 2024
اقرأ أيضا
الحصيلة

60 شهيدا و 140 جريحا في أربعة مجازر نفذها الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة

منذ1 ساعة
693636

مجاهد العبادي.. شاب فلسطيني قيَّده جيش الاحتلال الإسرائيلي بآلية عسكرية يروي التفاصيل

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_62f386f3f225aedc214f16384c47a394

الضفة الغربية.. ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى 9400 فلسطيني منذ 7 أكتوبر

منذ4 ساعة
10-28-730x438

في غزة.. فلسطينيون يحاربون المجاعة بأوراق الشجر

منذ6 ساعة
الحرب على غزة

6 شهداء جراء قصف الاحتلال في بيت لاهيا ورفح

منذ7 ساعة
رياض منصور

المندوب الفلسطيني يطالب الدول بوقف مساعدة إسرائيل لقتل المدنيين

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سنظل نردد: نعم مستهدفون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

معضلتان كبيرتان في وجه وقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تؤثر حرب لبنان على الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

كيف تواجه خلايا الإرهاب؟

سائد كراجة |اليوم

كابوس السجون

زيدون الحديد |اليوم

تعرفة جديدة للطاقة الكهربائية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات | منذ17 ساعة
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات | منذ18 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات | منذ18 ساعة
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 