الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نقل أطفال خدج من غزة إلى مصر لتلقي العلاج

سيارات إسعاف تحمل جرحى من غزة تصل إلى معبر رفحتمهيدا لدخولها إلى مصر
سيارات إسعاف تحمل جرحى من غزة تصل إلى معبر رفحتمهيدا لدخولها إلى مصر
انتقلت مجموعة أولى من الأطفال الخدج الذين أُجلوا من مستشفى بقطاع غزة إلى مصر اليوم الاثنين لتلقي العلاج، حسب لقطات حية بثتها قناة القاهرة الإخبارية المصرية.اضافة اعلان

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني والقناة، فإنه من المتوقع عبور أكثر من 20 طفلا.

وكان الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة، حيث تُوفي العديد من الأطفال وسط انهيار الخدمات الطبية؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لنفاد الوقود بسبب منع دخوله من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حرب إبادة على غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يشار إلى أن وزارة التربية الفلسطينية قدمت- بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل- أرقاما عن ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 5500 طفل، بينهم 3 آلاف طالب في الحرب على غزة.
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