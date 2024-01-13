السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نقل 36 مصابا ومرافقا فلسطينيا المستشفيات المصرية

سيارات إسعاف تحمل جرحى من غزة تصل إلى معبر رفح
سيارات إسعاف تحمل جرحى من غزة تصل إلى معبر رفح
نقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء 36 مصابا ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية عبر معبر رفح البري.

وأعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم السبت، أن المستشفيات استقبلت 19 فلسطينيا مصابا بإصابات متنوعة و17 مرافقا، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. (بترا)اضافة اعلان
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