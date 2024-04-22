الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نيويورك تايمز: "إسرائيل" أرادت تأكيد قدرتها على ضرب إيران دون دخول مجالها الجوي

619899
صورة من قمر اصطناعي لقاعدة جوية قرب إصفهان التي استهدفتها الضربة الإسرائيلية

قال مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة نيويورك تايمز، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تخلت عن خطط لشن هجوم أوسع على إيران بعد ضغوط دبلوماسية من الولايات والحلفاء.

اضافة اعلان

 

 ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن القادة الإسرائيلين بحثوا ضرب عدة أهداف عسكرية في أنحاء مختلفة من إيران بما في ذلك قرب العاصمة طهران. وأكدوا لنيويورك تايمز أن إسرائيل أطلقت عددا محدودا من الصواريخ من طائرات تمركزت على بعد مئات الكيلومترات غربي إيران بدلا من إرسال مقاتلات لمجالها الجوي، كما أرسلت مسيرات صغيرة (كوداكوبتر) لإرباك الدفاعات الجوية الإيرانية.


وبحسب المسؤولين فإن إسرائيل سعت من خلال الهجوم إلى تأكيد امتلاكها القدرة على ضرب إيران دون دخول مجالها الجوي أو حتى تفعيل منظومات دفاعها الجوي. وذكرت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أن إسرائيل أرادت إيصال رسالة مفادها أنها قادرة على ضرب منظومات الدفاع الجوي وسط إيران حيث يقع عدد من المنشآت النووية الكبرى.


وكشفت الصحيفة عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير موقفه بشأن الرد على إيران بعد اتصال مع الرئيس الأميركي جو بايدن، شجعه خلاله على التعامل مع تصدي إسرائيل للهجوم الإيراني بنجاح باعتباره انتصارا لا يتطلب مزيدا من الرد وفقا لمسؤولين إسرائيليين وغربيين.-(وكالات)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
618898

ماذا نعرف عن الصاروخ «رامباج» الذي استخدمته "إسرائيل" ضد إيران؟

21 نيسان 2024
618803

بولتون: ضربة أصفهان كانت خطأ

21 نيسان 2024
OPINION-11

"إسرائيل" فكّرت في توجيه ضربات انتقامية سريعاً ضدّ إيران

18 نيسان 2024
614020

"إسرائيل" تقرر رداً واضحاً وحاسماً لكسر المعادلة الإيرانية

17 نيسان 2024
اقرأ أيضا
دكتورة

تلقي العلاج على يد "طبيبة" يقلل من فرص وفاتك

منذ5 ساعة
الأسير عمر عساف

"هزيلا وشاحبا".. هكذا بدا عمر عساف بعد6 أشهر في سجون الاحتلال

منذ6 ساعة
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى صبيحة عيد الفصح العبري

219 مستوطنا ومتطرفا يقتحمون المسجد الأقصى

منذ7 ساعة
قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

استشهاد 478 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

منذ7 ساعة
العاصمة السورية دمشق

70 جريمة في العاصمة دمشق يومياً

منذ8 ساعة
الأسرى الفلسطينيون

نادي الأسير الفلسطيني : انتهاكات جسيمة بحق الأسرى المعتقلين في سجون الإحتلال

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات | منذ24 ساعة
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات | منذ24 ساعة
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
1713622665141576300

ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟

ترجمات |20 نيسان 2024
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |19 نيسان 2024
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - أطفال غزة

أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات
 
 