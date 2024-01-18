الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هآرتس: حماس بدأت إعادة تأهيل كتائبها شمالي غزة

كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)
كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)
نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدأت إعادة تأهيل كتائبها شمالي قطاع غزة وتعيين قادة جدد مكان من تم اغتيالهم.اضافة اعلان
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