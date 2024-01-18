هآرتس: حماس بدأت إعادة تأهيل كتائبها شمالي غزة

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نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدأت إعادة تأهيل كتائبها شمالي قطاع غزة وتعيين قادة جدد مكان من تم اغتيالهم.