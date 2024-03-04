هايلي تحقق أول فوز لها على ترمب في «الانتخابات التمهيدية» بالعاصمة واشنطن

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، فوزها الأول على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري عام .2024.

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وفازت هايلي بالسباق في واشنطن العاصمة بحصولها على 62.86 في المئة من الأصوات، مقابل 33.22 في المئة لترمب، حسبما أعلن الحزب الجمهوري في العاصمة في وقت متأخر من يوم الأحد. وأدلى ما مجموعه 2035 جمهورياً بأصواتهم.



يشار إلى أن فرص هايلي، التي تعتبر أكثر اعتدالاً من ترمب، لا تزال ضئيلة في التغلب في نهاية المطاف على الرئيس السابق في تأمين ترشيح الحزب الجمهوري.



وكان ترمب قد فاز بجميع السباقات التمهيدية حتى الآن، بما في ذلك ولاية ساوث كارولينا، مسقط رأس هيلي. ومن شبه المؤكد أنه سيواجه الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.



وقبل الانتخابات التمهيدية في واشنطن العاصمة، كان ترمب قد حصل بالفعل على 244 مندوباً مقابل 24 لهايلي. وسيضيف فوزها في عاصمة البلاد 19 مندوباً فقط إلى مجموعها.



ومع ذلك، أشارت هايلي إلى أنها ستبقى في السباق حتى انتخابات «الثلاثاء الكبير» على الأقل، عندما يجري التصويت في 15 ولاية وفي إقليم واحد، وهو ساموا الأميركية.