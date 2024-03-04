الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هايلي تحقق أول فوز لها على ترمب في «الانتخابات التمهيدية» بالعاصمة واشنطن

559983
سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، فوزها الأول على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري عام .2024.

اضافة اعلان


وفازت هايلي بالسباق في واشنطن العاصمة بحصولها على 62.86 في المئة من الأصوات، مقابل 33.22 في المئة لترمب، حسبما أعلن الحزب الجمهوري في العاصمة في وقت متأخر من يوم الأحد. وأدلى ما مجموعه 2035 جمهورياً بأصواتهم.


يشار إلى أن فرص هايلي، التي تعتبر أكثر اعتدالاً من ترمب، لا تزال ضئيلة في التغلب في نهاية المطاف على الرئيس السابق في تأمين ترشيح الحزب الجمهوري.


وكان ترمب قد فاز بجميع السباقات التمهيدية حتى الآن، بما في ذلك ولاية ساوث كارولينا، مسقط رأس هيلي. ومن شبه المؤكد أنه سيواجه الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقبل الانتخابات التمهيدية في واشنطن العاصمة، كان ترمب قد حصل بالفعل على 244 مندوباً مقابل 24 لهايلي. وسيضيف فوزها في عاصمة البلاد 19 مندوباً فقط إلى مجموعها.


ومع ذلك، أشارت هايلي إلى أنها ستبقى في السباق حتى انتخابات «الثلاثاء الكبير» على الأقل، عندما يجري التصويت في 15 ولاية وفي إقليم واحد، وهو ساموا الأميركية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
540978_0

ترمب يروّج لحذاء رياضي شعاره «لا للاستسلام»

19 شباط 2024
20231211175227reup-2023-12-11t175050z_1359958949_rc23v4auryam_rtrmadp_3_israel-palestinians-washington-protest.h-730x438

واشنطن.. آلاف يشاركون بمسيرة تطالب بوقف الحرب في غزة

18 شباط 2024
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_82720bb72fe54f4ed690b4bb0d89525a

هجوم إسرائيلي ممنهج ضد الأونروا.. كاتس يجدد دعوته لفيليب لازاريني بالاستقالة

منذ 20 دقيقة
360545

نتنياهو: "إسرائيل" لن تذعن لمطالب حماس الوهمية

منذ 50 دقيقة
thumbs_b_c_4cafb5f38bb214fbf483f9533b989117

طالتها شظايا الحرب.. سياحة إسرائيل الوافدة في غرفة الإنعاش

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_5d44fcd385c8975c58959151ac12d564

مجازر طحين غزة.. أكثر من 127 شهيدا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال يومين

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_6e632b929d2155eec3f0fe423f94deb9

بسبب الحرب على غزة.. استقالات واسعة في طاقم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_ff18579945c8965c9de51ad5c0fd2a1f

بن غفير يطالب بتحديد أعداد المصلين في المسجد الأقصى خلال رمضان

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلام حساس عن الحملات ضد الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

المؤمل أحزاب بلا ربطات عنق

جهاد المنسي |اليوم

حرب غزة

حسني عايش |اليوم

إنزالات ودلالات !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

التوطين والتجنيس خطر أم مطلب؟

سميح المعايطة |اليوم

الأحصنة الطروادية الافتراضية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات | منذ14 ساعة
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غلاء المحروقات

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة
 
 