 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هجوم حوثي بزورقين على سفينة يونانية في البحر الأحمر-(فيديو)

أفراد من جماعة الحوثي
أفراد من جماعة الحوثي

بثت الجزيرة مشاهد حصرية لاستهداف الحوثيين سفينةَ "توتور" بزورقين هجوميين في البحر الأحمر، في إطار سياسة هذه الجماعة -منذ أشهر- استهداف السفن المتجهة لموانئ إسرائيل.

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وتضمنت المشاهد لحظة وصول الزورق الهجومي الأول إلى السفينة وارتطامه بها ومن ثم انفجاره، ثم أتبعه هجوم مماثل بزورق هجومي ثانٍ.


وبداية الفيديو، أشارت جماعة الحوثي إلى أنها حظرت مرور السفن إلى "موانئ فلسطين المحتلة" بتاريخ 3 مايو/أيار الماضي سواء عبر البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط".


ولفتت الجماعة إلى أنها بعثت رسائل بريد إلكترونية (إيميلات) إلى الشركات الملاحية تتضمن تحذيرا وإشعارا بأنها ستكون "ضمن قائمة الحظر في حال دخول سفنها موانئ فلسطين المحتلة".


وأوضحت أنها أدرجت الشركات التي دخلت سفنها موانئ إسرائيل، ومن ضمنها الشركة اليونانية وسفينتها "توتور" التي دخلت ميناء حيفا في 18 مايو/أيار الماضي.


وقبل يومين، بث طاقم هذه السفينة المملوكة لجهة يونانية مشاهد توثق اللحظات الأولى لهجوم شنته جماعة الحوثيين على سفينتهم بالبحر الأحمر.

وأظهرت المشاهد المصورة لحظات التوتر بين طاقم السفينة عقب تعرضها للاستهداف ومحاولة التعامل مع الحدث وإجراء اتصالات لإبلاغ الجهات المعنية. كما وثق الطاقم عمليات إجلائه من على متن السفينة.

وكان الحوثيون قد أعلنوا في 12 يونيو/حزيران الجاري عن استهداف سفينة "توتور" بالبحر الأحمر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.


وقالت الجماعة إنها استهدفت السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها "قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".


و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.-(الجزيرة)

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