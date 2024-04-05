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الجمعة 05 نيسان 2024
6:03 م
هزة أرضية تضرب مدينة نيويورك
نيويورك
ضربت اليوم الجمعة، هزة أرضية مدينة بنيويورك في الولايات المتحدة.
وأفادت السلطات أن زلزالاً هز منطقة في مدينة نيويورك بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.
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