هزة أرضية تضرب مدينة نيويورك

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ضربت اليوم الجمعة، هزة أرضية مدينة بنيويورك في الولايات المتحدة.وأفادت السلطات أن زلزالاً هز منطقة في مدينة نيويورك بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.