الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هزة أرضية تضرب مدينة نيويورك

نيويورك
نيويورك
ضربت اليوم الجمعة، هزة أرضية مدينة بنيويورك في الولايات المتحدة.

وأفادت السلطات أن زلزالاً هز منطقة في مدينة نيويورك بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.اضافة اعلان
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