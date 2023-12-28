هل تغيرت نظرة أميركا لمستقبل غزة؟

نادية سعد الدين

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على وقع ألسنة اللهب المُلتهمة لمناحي الحياة بقطاع غزة وأدت لارتقاء 195 شهيدا و400 جريح بآخر 24 ساعة فقط؛ تزداد مبادرات وصيغ مرحلة ما بعد إنهاء العدوان، والتي تكشف تراجعا أميركيا عن موقف سابق لجهة الميل نحو إبقاء حركة "حماس" كشريك في الحكومة الفلسطينية المقبلة وليست مسيطرا أو فاعلا رئيسا بإدارة غزة، سبيلا لدرء توسع الحرب إقليميا، ولكنها صيغة ستفضي إلى تصدع وازن داخل حكومة الاحتلال المأزومة.وبينما يواصل الاحتلال جرائمه الوحشية التي أدت لارتقاء 50 شهيدا على الأقل في قصف بيت لاهيا وجباليا، شمال القطاع، رفضت "حماس" مقترحا صهيونيا حديثا بإقامة خط بحري بين غزة وقبرص بوصفه مقدمة لمخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع، بينما اعتبرته وزارة الخارجية الفلسطينية أنه وسيلة لتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو مرفوض فلسطينيا.ومع ذلك؛ ومع ارتفاع قتلى جيش الاحتلال في معارك غزة من جميع المراتب والألوية، يبدو أن واشنطن باتت تدرك صعوبة تغييب "حماس" و"الجهاد الإسلامي" عن المشهد الداخلي الفلسطيني، بعد انتهاء عدوان الاحتلال ضد القطاع، إلا أن مسألة التوافق على مصير غزة بعده مرتبط عند الجانبين الأميركي والصهيوني باتفاق وقف إطلاق النار، لضمان عدم تكرار عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق المنظور الصهيوني.وفي ضوء الموقف الفلسطيني الموحد برفض صفقة تبادل جديدة للأسرى قبل وقف شامل لإطلاق النار، فإن مقترحا أميركيا صهيونيا جديدا، كشفت عنه أمس القناة 13 الصهيونية، يقضي بانسحاب الاحتلال من المناطق السكنية والسماح بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية وأدوية.وبحسب الاقتراح الثنائي؛ ستنسحب قوات الاحتلال، في المرحلة الأولى، من المناطق المأهولة بالسكان، بالتزامن مع إدخال المزيد من المعدات الطبية إلى القطاع، فيما ستطلق "حماس"، بالمرحلة الثانية، سراح النساء والجنود وتسلم الجثث الصهيونية، وبعد ذلك سيستعد جيش الاحتلال لرسم خطوط جديدة (منطقة عازلة) في القطاع، والحديث عن اليوم التالي للحرب، بينما سيقوم الاحتلال بوقف إطلاق النار.وفي المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الإشكالية بشكل خاص بالنسبة للكيان المحتل، ستشمل إطلاق سراح الرجال والجنود الأسرى، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.ولم يأت هذا المقترح الثنائي بجديد، فهو يعفي الاحتلال من مسؤوليته عن مجازره الوحشية المرتكبة بالقطاع، ولا يضمن عدم تكرارها بعد انتهاء الهدنة، أسوة بما حدث سابقا، كما أنه لا يختلف كثيرا عن مضمون عرض جديد لإبرام هدنة مع "حماس" لمدة أسبوعين في غزة، مقابل إطلاق سراح عشرات الأسرى بالقطاع، إلا أن الحركة رفضت المقترح.فيما سبق لحكومة الحرب أن قدمت مقترحا مُعدلا لحركة "حماس" ينص على وقف القتال في قطاع غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 35 من الأسرى، بدون أي ضمانات أيضا لعدم تكرار عدوان الاحتلال.ومن جانبه، أكد القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، أن الحركة تلقت مبادرات ومقترحات من عدة دول بشأن تنظيم مفاوضات مع الاحتلال بشأن تبادل الأسرى في غزة، مبينا أن أولوية الحركة تظل إنهاء العدوان ضد الشعب الفلسطيني، حيث لا هدنة مؤقتة بل وقفا كاملا للأعمال العدائية.وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال قصفه الجوي الكثيف ضد مختلف أنحاء قطاع غزة، مما أدى لارتقاء 195 شهيدا وإصابة نحو 400 فلسطيني بجراح خلال آخر 24 ساعة؛ ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 21320 شهيدا، بينهم 8800 طفل و6300 سيدة، بالإضافة إلى أكثر من 55603 جرحى، ومئات المفقودين.واستهدفت غارات الاحتلال مربعا سكنيا في مشروع بيت لاهيا، شمالا، مثلما قصف عدة منازل في خان يونس، جنوبا، ومخيم المغازي، وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم صحفيان، لترتفع حصيلة عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان إلى 105 صحفيين، فضلا عن إصابة العديد من السكان المدنيين بجروح بليغة.وظلت أصوات الانفجارات تدوي في خان يونس، جنوبا، مع استمرار القصف المدفعي المكثف والأحزمة النارية جنوب المدينة، بالتزامن مع تدمير منزل لعائلة فلسطينية كاملة في المحافظة الوسطى من القطاع أسفر عن ارتقاء 7 شهداء، وقصف أرض زراعية في رفح، جنوبا، مقام عليها خيام للنازحين مما أدى لاشتعالها ووقوع العديد من الإصابات.في حين وصل إلى مجمع "الشفاء" الطبي في الـ24 ساعة الأخيرة 40 شهيدا من سلسلة غارات على مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان والدرج والتفاح، شمالا، بينما تمكن مسعفون من انتشال 9 جثامين من أنقاض منزل عائلة فلسطينية دمره طيران الاحتلال في جباليا، شمال القطاع، وما يزال هناك العديد من المفقودين تحت الأنقاض.ولم تتوقف جرائم الاحتلال عند ذلك الحد؛ بل أمعن تصعيده في الضفة الغربية التي شيعت جثمان الشاب الفلسطيني الشهيد حازم عبد الفتاح قطاوي، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة رام الله، مما أدى لوقوع العديد من الإصابات والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين.وكانت قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مدينة رام الله، واقتحمت مركز المدينة وعددا من محلات الصرافة واستولت على محتوياتها، واعتقلت عددا من اصحابها.كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن استشهاد الشاب طارق الشخشير (21 عاما) متأثرا بجروحه الخطيرة، التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال لأحياء عدة من نابلس، في الثامن عشر من الشهر الحالي.وباستشهاد الشابين قطاوي والشخشير؛ يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 314 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، و522 شهيدا منذ مطلع العام الحالي.من جانبها؛ نددت وزارة الخارجية الفلسطينية "بجرائم الاحتلال التي تعمق حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وتعمل على تكريس الفصل بين جناحي الوطن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".وحذرت "الخارجية الفلسطينية" من مخطط الاحتلال لاستكمال مراحل الضم للضفة الغربية، كعمق استراتيجي للكيان المُحتل والاستيطان، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف عدوان الاحتلال وملاحقة قادته ومحاكمتهم دوليا.