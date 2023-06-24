هل تلغي مصر العلاج على نفقة الدولة؟

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أعلنت الحكومة المصرية أنها تواصلت مع وزارة الصحة المصرية حول الأنباء المتداولة عن "نيتها إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة"، وأكدت نفي الوزارة صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا.وأوضحت الحكومة في بيان لها اليوم السبت، أن الوزارة نفت تلك الأنباء، وشددت على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء، مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان.وأشارت "الصحة المصرية" إلى أنه تم إصدار نحو مليون و184 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5 مليارات و742 مليونا و611 ألف جنيه، خلال الفترة من شهر كانون الثاني/ يناير حتى 1 أيار/ مايو.في غضون ذلك، ناشدت الحكومة المصرية المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. (RT)