الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل سيتمكن العالم من فرض إقامة دولة فلسطينية؟

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علم الدولة الفلسطينية

بعد أن أقرّت حكومة الاحتلال الصهيوني أمس بالإجماع، إعلاناً يُعارض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، قال رئيسها المتطرف بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية" المتعلقة بهذا الملف، وأن "التسوية الدائمة مع الفلسطينيين لن يجري التوصل لها، إلا عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".

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يأتي ذلك في ظل سعي دولي للاعتراف بدولة فلسطينية، في نطاق أن إعلان هذه الدولة سيجنّب وقوع صراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستقبلا.


محللون سياسيون بينوا أن دعوات الولايات المتحدة الملحة في الأسابيع الأخيرة عن توجهها للعمل على إعلان دولة فلسطينية، يدخل ضمن التسويف التي مارسته واشنطن خلال عقود.


ولفتوا في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن من يريد إجبار الكيان الصهيوني على الاعتراف بدولة فلسطينية، لا يزودها بالسلاح ولا يعارض أي مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب.


رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، قال إن مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قرار عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية أحادية الجانب، يعني استحالة إقامتها على أرض الواقع فعليا، ويعني إضعاف أي محاولة دولية للاعتراف بها، أو جعل هذه المسألة صعبة ومعقدة، ولا يمكن تحقيقها على أرض الواقع أيضاً.


وأضاف شنيكات "إذا أردنا أن نكون دقيقين في التعبير، فالاحتلال سيتمسك حتى النهاية بالشكل الحالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولن يقبل بتحولها لدولة، وإذا تحولت لدولة برغم صعوبة هذا الخيار، فلن تضاف لها أراض جديدة، بل ستبقى بهذا الشكل، ويطلق عليها دولة فلسطينية".


وأكد شنيكات، أن اعتبارات الاحتلال بالرفض، تستند على ادعاءات تتعلق بنظرية الأمن القومي للاحتلال وادعاءات توراتية، بخاصة وأن هناك بُعدا أيديولوجيا بالمسألة، وهو اليمين المتطرف، وحتى الوسط، لم يعد يؤمن بدولة فلسطينية، ويرى ذلك انتقاصاً أو نقطة ضعف لكيانه، وربما يسرّع ذلك بانفجار الأوضاع وانهيارها.


وأوضح أنه في الآونة الأخيرة، هنالك محاولات أميركية بشأن ذلك، لكن الاحتلال بخبرته الكبيرة في المماطلة والتسويف وشراء الوقت سيلجأ الى ذلك، حتى إجراء الانتخابات الأميركية، واحتمالية وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية.


وأكد شنيكات، أن القضية الأخرى التي تؤثر في موضوع الدولة الفلسطينية، هي مجريات العمليات العسكرية في غزة و"هل ستنتهي بنصر ساحق للاحتلال، أم أنها ستبقى استنزافية؟".


وقال إن الحرب إذا تحوّلت لعملية استنزاف، قد تدفع الاحتلال لقبول مقترحات سلام، وإذا تحولت لانتصار حاسم له، فمن المستبعد القبول بفكرة الدولة الفلسطينية، وسيصبح السيناريو الأقرب هو التهجير، وإلغاء فكرة الدولة، أو ربما الاستعانة بشكل من أشكال التنسيق الأمني.


وأضاف، أن الدول الكبرى بخاصة أميركا، لن تضغط على الاحتلال كثيرا بهذا الشأن، فهناك اعتبارات تاريخية تحكمها العلاقة بين أميركا والاحتلال، بعدم الذهاب إلى الضغط الكلي على تل أبيب، وترك حرية المناورة لها واختيار ما يناسب مصالحها.


وأشار شنيكات، إلى أنه منذ الحرب العالمية الثانية ولليوم، لم تتغير هذه المعادلة و"استبعد نهائياً إجراء ضغوط غربية حقيقية على الاحتلال بهذا الموضوع، لاعتبارات متعددة، أبرزها أن الاحتلال يمتلك قوة ونفوذا كبيرين على الحكومات الغربية، وهذا جزء من اللعبة السياسية في هذه الدول، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن يأخذ الغرب حريته باتخاذ القرار وفرضه على الاحتلال بشأن الدولة الفلسطينية، وإجباره على الانسحاب"، مضيفا "يمكن الحديث عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وناقصة السيادة وبحكم ذاتي".


من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، إن جزءا من الضغوط التي تُمارس على الاحتلال مؤخرا، هي الإعلانان البريطاني مبدئيا والأميركي، ثم إعلان دول في أوروبا، بأنه إذا ما أريد لهذا الاحتلال أن ينتهي، فعلى دول العالم الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية.


وأضاف الماضي، أنه لم يدُر في خلد حكومة الاحتلال بأن يُمارَس عليها مثل هذا الضغط من النظام الدولي، مبينا "أخشى أن تفهم مثل هذه الطروحات بأنها جزء من الضغوطات لوقف الحرب على قطاع غزة، ومن ثم نبدأ بالعودة للدائرة المفرغة والخطوات الأولى بعد معاهدة السلام في العام 1993".


وبالمعنى السياسي، أوضح أن الاحتلال دائما، كان يحاول الابتعاد عن الالتزامات الدولية، ولا يُسجل عليه أي فرض لالتزام دولي، يحكمه للسير في اتجاهات معينة أكان نحو الحل النهائي أو إقامة الدولة الفلسطينية.


وشدّد على أن الدوائر الصهيونية المتمكنة، ما تزال تعتبر بأن إقامة الدولة الفلسطينية يعني أنها ستنهي حالتي الجدل والتسويق الذي تقوم به إسرائيل على أميركا وأوروبا، أي أنها تعيش في بيئة طاردة وعدائية لها في منطقتنا.


وقال الماضي، إن الاحتلال وقادته، يعلمون تماما بأن إقامة الدولة الفلسطينية ستُخفف من الاحتقانات في المنطقة، وهذا لا يخدم رواية الاحتلال عالمياً، "لذلك جاء القرار هذا اليوم من حكومة الاحتلال للاستمرار بابتزاز العالم، بخاصة الغربي بشأن العلاقة بينه وبين هذه الدول. وقرار الكيان متوقع من حكومة اليمين المتطرف، وما تزال الرسائل الغربية والدولية تمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، ولم تمر عبر مؤسسات دولية، تفرض إقامة دولة فلسطينية على الصهاينة".


وأكد أن الاحتلال حاليا يتصرف وكأنه الدولة الأكثر تأثيرا في النظام الدولي والأكثر قدرة على توجيه مسارات السلوك السياسي الدولي، لذلك لا يأبه بما يقول بايدن أو تقوله بريطانيا أو بعض الدول الأخرى.


وقال الماضي، إن المطلوب حاليا، أن يكون هناك جهد دولي بدعم عربي، وأن ينطلق انطلاقة حقيقية بعودة الروح للعلاقة الفلسطينية - الفلسطينية لتسويق الهدف الفلسطيني للعالم وللمنظومة الدولية، يفصح عن أنهم جاهزون لإدارة دولة فلسطينية جديدة، قائمة على وحدة الفلسطينيين.


وأضاف "أتمنى أن يكون هناك عمل تراكمي بهذا الاتجاه، وأن يكون هناك أصوات عربية موحدة تجاه هذه المطالب، وفعل فلسطيني حقيقي باتجاه دعم هذه المشاريع الدولية، ومحاولة الوصول لإمكانية فرض ما أعلنته أميركا أو بريطانيا أو دول كإسبانيا ودول أوروبية لجعل هذه الأفكار عملا حقيقيا على الأرض، لكنني ما زلت أخشى أنها فقط لن تتعدى التصريحات الإعلامية، ولن يكون هناك إمكانيات للضغط على الاحتلال للقبول بهذه الفكرة".


وأشار إلى أن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات، وإذا ما فاز ترامب، فسيُعطي مساحة واسعة لنتنياهو واليمين المتطرف الصهيوني للتنفس والراحة بالتفكير بمثل هذه القرارات، ولن يكون لديهم أي ضغوط".


بدوره، قال المحلل الإستراتيجي د. منذر الحوارات، إن الحديث عن الدولة الفلسطينية هو لكسب الوقت فقط، ريثما يتم الاحتلال مشروعه كاملا، مضيفا "إذا تتبعنا سلوك أميركا التي هي في الوقت نفسه تزوده بالقذائف وعدة الحرب وترفض أيضا أي قرار دولي بوقفها، كما لا تمارس أي ضغط حقيقي على حكومته لتقبل بحل الدولتين".


وأكد الحوارات، لا يوجد حديث جدي عن حل الدولتين، بل بدأت نغمة تصفية القضية الفلسطينية ترتفع بشكل كبير، ونتنياهو الآن يتصرف كمنتصر، وبالتالي يريد أن تأتي الأمور وفق ما يظن بأنه حقّقه.


وأوضح أن هناك مزيدا من التنمر على القضية الفلسطينية والقرارات الدولية، وليس من المتوقع تحت أي ظرف في مثل هكذا حكومة، أن يرتفع الصوت بكلام واضح يفيد بأنه لا اعتراف بدولة فلسطينية، وهي تُقِر ذلك رسميا عبر قوانينها الخاصة، ولا تُصغي أبداً لأحد.


وأوضح الحوارات، أن أميركا لا تضغط بشكل كاف وضروري على جعل الاحتلال يفعل ما تريده أميركا، مبينا أن فكرة حل الدولتين "فقط لاستهلاك الوقت وامتصاص غضب الشارع العربي والقيادات العربية ريثما يُتم نتنياهو مشروعه، بعدها يبدأ الحديث وفق النتائج على الأرض وليس وفق تمنيات أي أحد".


وأكد أنه ما لم يتغير الاتجاه العام في الكيان ويذهب نحو التفكير بالسلام والاعتراف بالفلسطيني بدل التفكير بقتله وتدميره فـ"لن نذهب أبداً باتجاه حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية، إلا إذا كان الحديث يتم عن حل تصفوي، يُعطي حقوقا هامشية للفلسطينيين لا تتجاوز ولا تتعدى شكل المجالس البلدية أو القروية، وبدون إرادة سياسية حقيقية، ويرتبط بالسيادة الإسرائيلية".


وشدد الحوارات على أن الميزان ما يزال في حكومة الاحتلال الذي يرفض أي فكرة لحل الدولتين، ويمارس عكس ما توحي به السياسة الدولية التي تتحدث عن إطار التفاوض الجدي به، مبينا "أجد أن ذلك بعيد. سندخل في مفاوضات عقيمة كما دخلنا سابقا، ولكن في النهاية أجندة الكيان ستفرض ذاتها، بحكم أنها هي من يسيطر على الأرض".

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