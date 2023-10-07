هل يدخل حزب الله معركة "طوفان الأقصى"؟.. خبير عسكري يجيب

شروق البو

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قال الخبير العسكري اللواء الركن المتقاعد محمود ارديسات إن "عملية طوفان الأقصى هو حدث غير مسبوق وعمل تعجز عنه دول"، ودفع الجهات الأمنية والسياسية الإسرائيلية إلى التخطيط للرد عليه.وحول احتمالية تدخل "حزب الله" اللبناني في هذه المعركة، رجح ارديسات في حديثه لـ"الغد"، ألا يحدث تدخل على أرض الواقع؛ نظرا للظروف الحالية التي تحدث في سورية وارتباط حزب الله بالميليشيات الإيرانية في البلاد.وأضاف: لا أعتقد أن يدخل "حزب الله" هذه المعركة إلا إذا حدث قصف إسرائيلي هائل في غزة، لكن الأرجح أن يُبقي الحزب على الاستعراض الإعلامي وإصدار البيانات.وقال "حزب الله" اللبناني، في بيان اليوم، إنه يتابع عن كثب التطورات الميدانية في فلسطين، وإنه "على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج".وأضاف الحزب أن عملية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي "رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات".وتابع الخبير العسكري: لكن إذا أراد "حزب الله" التدخل بالعملية فإن الوقت الآني هو المناسب؛ لتشتيت انتباه الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال في طور الصدمة والتخطيط للرد على هذا العمل.وأردف: منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006 هناك ردع متبادل بين "حزب الله" والاحتلال الإسرائيلي، وربما يحافظ الحزب على هذه المعادلة.واستكمل ارديسات: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب في تصريحاته اليوم عن خشيته من استغلال الموقف من قبل جهات أخرى للمشاركة في هذه المعركة، وأعتقد أن ما قصده نتنياهو هم الفلسطينيون في الضفة الغربية.وزاد: لكن الضفة الغربية عليها قيود أمنية من السلطة الفلسطينية التي تُحجم أي عمل ضد الاحتلال بناء على الاتفاقيات الموقعة بينهما، كما أن الضفة إمكانياتها بسيطة مقارنة بالمقاومة.وكان نتنياهو صرح اليوم بأن "إسرائيل" ستعزز أمن الحدود لردع الآخرين من "ارتكاب خطأ الانضمام إلى هذه الحرب".