الإثنين 03 تموز 2023
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هنية: الدم الذي يراق في جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة

هنية: الدم الذي يراق في جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة
هنية: الدم الذي يراق في جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في بيان الاثنين، إن الدم الذي يراق على أرض جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة، وذلك في أول تعليق له على العملية الإسرائيلية في جنين.اضافة اعلان

ودعا هنية "أهلنا في كل أرجاء الضفة إلى الوقوف إلى جانب جنين والدفاع عن أهلها لإحباط مخطط العدو"، مشددا على أن "الدم الذي يراق على أرض جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة الاتجاهات والمسارات".

وأصاف هنية: "شعبنا ومقاومته في كافة أماكن تواجده يعرفون كيفية الرد على هذا العدوان البربري".

وكان الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية فجر الاثنين على جنين شمال الضفة الغربية مدعما بقرابة 150 آلية عسكرية إسرائيلية، كما شن غارات جوية على أهداف داخل المخيم.

وقال مراسلونا إن 5 فلسطينيين استشهدوا خلال العملية 4 في جنين وو1حد في البيرة، فيما أصيب 25 آخرون حالة 7 منهم خطرة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لا ينوي احتلال مخيم جنين، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن مؤسسة الدفاع جاهزة لأي سيناريو. RT

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