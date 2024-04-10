هنية بعد استشهاد 6 من أبنائه وأحفاده: أشكر الله على هذا الشرف





أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، استشهاد 6 من أبنائه وأحفاده في قصف صهيوني استهدفهم في غزة.

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وقال هنية: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد".

وأضاف: "بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا"

وتابع في تصريحات لقناة الجزيرة: "أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة، وظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع".

وأردف: "كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم".

وأكمل: "ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم".