الأربعاء 10 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هنية بعد استشهاد 6 من أبنائه وأحفاده: أشكر الله على هذا الشرف

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)



أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، استشهاد 6 من أبنائه وأحفاده في قصف صهيوني استهدفهم في غزة.

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وقال هنية:  "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد".
وأضاف: "بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا"
وتابع في تصريحات لقناة الجزيرة: "أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة، وظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع".
وأردف:  "كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم".
وأكمل: "ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم". 

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