هنية: بوابة الأمن والاستقرار في المنطقة حصول شعبنا على حق تقرير المصير

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وأضاف خلال كلمة له في أول أيام عيد الأضحى المبارك، أن بوابة الأمن والاستقرار في المنطقة حصول شعبنا على حق تقرير المصير.ووجه هنية تحيته لكتائب القسام وفصائل المقاومة الذين قدموا نموذجا فريدا للمجاهد المتمسك بحقه، ن وأن العدو لن يرى من الشعب الفلسطيني إلا الصمود والثبات والمقاومة ومزيدا من التجذر والإنتماء.وأكد هنية أن، طوفان الأقصى، معركة تاريخية وبوادر نتائجه ماثلة في مختلف الاتجاهات، مشيدا بالموقف المعلن لكل الجهات المساندة والمتحالفة مع فلسطين.وحول موقف الحركة من صفقة بايدن المقترحة لتبادل الأسرى، قال إسماعيل هنية،إن ردنا على مقترح وقف إطلاق النارمتوافق مع الأسس التي وردت في خطاب الرئيس الأميركي بايدن، وقرار مجلس الأمن.