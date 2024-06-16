 
الأحد 16 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هنية: بوابة الأمن والاستقرار في المنطقة حصول شعبنا على حق تقرير المصير

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الآوان قد آن لأن تنجز حقوقنا الأصلية والمشروعة.

وأضاف خلال كلمة له في أول أيام عيد الأضحى المبارك، أن بوابة الأمن والاستقرار في المنطقة حصول شعبنا على حق تقرير المصير.اضافة اعلان

ووجه هنية تحيته لكتائب القسام وفصائل المقاومة الذين قدموا نموذجا فريدا للمجاهد المتمسك بحقه، ن وأن العدو لن يرى من الشعب الفلسطيني إلا الصمود والثبات والمقاومة ومزيدا من التجذر والإنتماء.

وأكد هنية أن، طوفان الأقصى، معركة تاريخية وبوادر نتائجه ماثلة في مختلف الاتجاهات، مشيدا بالموقف المعلن لكل الجهات المساندة والمتحالفة مع فلسطين.

وحول موقف الحركة من صفقة بايدن المقترحة لتبادل الأسرى، قال إسماعيل هنية،إن ردنا على مقترح وقف إطلاق النارمتوافق مع الأسس التي وردت في خطاب الرئيس الأميركي بايدن، وقرار مجلس الأمن.
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