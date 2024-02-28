هنية: غزة أقامت الحجة على الأمة بأسرها

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وقال في كلمة مصورة، ضمن فعالية القدس الدولية في بيروت: "نداء إلى أهلنا بالقدس والضفة والداخل المحتل أن يشدوا الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول لرمضان".وأكد أن من كسر الحصار عن المسجد الأقصى، يبدأ فك الحصار عن قطاع غزة.وتالياً أبرز المحاور التي تحدث حولها، إسماعيل هنية:*بعد 146 يوما من الحرب يواصل الاحتلال ممارسة أبشع ما عرفته البشرية في جرائم القتل والإبادة والتهجير.▫ المقاومة الفلسطينية قابلت العدوان الإسرائيلي ببسالة تاريخية رغم اختلال موازين القوى.▫ المقاومة أفشلت مخططات التهجير من غزة وشمالها وما زال 700 ألف من أبناء شعبنا يرابطون هناك.▫ المقاومة ستبقى أمينة على التضحيات والبناء عليها حتى دحر الاحتلال ومتمسكة بثوابت شعبنا وأمتنا وأي مرونة نبديها في التفاوض حرصاً على دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع عنه وإن التهديد بارتكاب مجازر جديدة في رفح يجدد التأكيد على طبيعة هذا العدو وجيشه النازي.▫نؤكد للاحتلال والولايات المتحدة أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة.▫يجب على أمتنا كسر مؤامرة حرب التجويع على أهلنا في غزة وشمالها.▫الواجب أكبر بكثير من المبادرات بل يجب إقامة جسور ناجعة ومؤثرة لكسر الحصار عن غزة... الاحتلال يعتقد أنه يستطيع تفريغ معركة طوفان الأقصى من معناها من خلال محاصرة المسجد الأقصى وإطلاق يد مستوطنيه لاقتحامه.▫ عدوان الاحتلال على الأقصى يحوله إلى عنوان رئيسي لمعارك استنزاف قادمة مع العدو.▫ المقاومة دخلت معركة طوفان الأقصى في وقت كان يستعد فيه العدو لتصفية القضية الفلسطينية.▫ الحد الأدنى الذي نرتضيه في المسجد الأقصى وسائر المقدسات هو الالتزام بالوضع القائم وفق القانون الدولي.▫ غزة أقامت الحجة على الأمة بأسرها كي تتقدم لتشارك في حرب تحرير الأقصى وفلسطين.▫ يجب أن تشارك كل فئات الشعب الفلسطيني في كسر الحصار عن الأقصى.▫ يجب على جماهير شعبنا التوجه للرباط في باحات المسجد الأقصى وكسر الحصار عنه.▫ ما يجري في الضفة من تكثيف العدوان يؤسس لمخطط تهجير شامل، ويجب دعم المقاومة بكل ما تحتاجه قبل فوات الأوان، والأمة قادرة على تبديد وهم الاحتلال إذا ما صحت منها الإرادة.