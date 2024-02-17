السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هنية: لن نرضى إلا برفع الحصار وإعادة الإعمار

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قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، السبت، إنّ حماس استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار، والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار.اضافة اعلان

وأضاف هنية خلال تصريحات صحفية، أن حماس أبدت مرونة كاملة في التعامل مع القضايا؛ ولكن الاحتلال الإسرائيلي يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم الفلسطينيين بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.

وأشار إلى أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار، وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين بسبب جرائم الاحتلال، وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع، ووقف سياسة التجويع الهمجية، والالتزام بإعادة الإعمار، وكلها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية وعلى الاحتلال أن ينصاع لها.

وبين أن تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خصوصاً القدامى وذوي الأحكام العالية؛ معتبرا ذلك هدف من أهداف المفاوضات ولا يمكن القفز عنه.

وأكّد أن حماس تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الحالية؛ إلا أنها لن تفرط بتضحيات الشعب الفلسطيني وإنجازات المقاومة.

ولفت هنية إلى أن حماس ستعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف الدم الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
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