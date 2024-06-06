هنية يوجه ضربة واضحة لمقترح بايدن

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وفي الوقت نفسه، قال الاحتلال إنه لن يوقف القتال خلال محادثات وقف إطلاق النار، وشن هجوما جديدا على جزء من وسط قطاع غزة بالقرب من آخر مدينة لم تجتحها الدبابات بعد.ويبدو أن تعليقات هنية هي رد حماس على المقترح الذي كشف بايدن النقاب عنه الأسبوع الماضي.وكانت واشنطن قالت إنها ستنتظر سماع رد من حماس على ما وصفه بايدن بأنه مبادرة إسرائيلية.وقال هنية: "الحركة وفصائل المقاومة سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل والتبادل للأسرى".وعند سؤال مسؤول كبير من حماس عما إذا كانت تعليقات هنية ترقى إلى مكانة رد الحركة على بايدن، رد على رسالة نصية من "رويترز" بتعبير "رفع الإبهام".ومت تزال واشنطن تضغط بقوة من أجل التوصل لاتفاق. واجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز مع مسؤولين كبار من قطر ومصر، اللتين تقومان بدور الوساطة، الأربعاء في الدوحة لبحث مقترح وقف إطلاق النار.ومنذ هدنة وجيزة استمرت أسبوعا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، باءت جميع محاولات ترتيب وقف لإطلاق النار بالفشل، مع إصرار حماس على مطلبها بإنهاء الصراع بصورة دائمة، بينما يقول الاحتلال إنه مستعد لبحث هدن مؤقتة فحسب حتى الانتصار على حماس.ودأب بايدن على إعلان اقتراب وقف إطلاق النار على مدى أشهر عدّة منصرمة، دون أن تتحقق أي هدنة. وكان بايدن قال في شباط/ فبراير، إن "إسرائيل" وافقت على وقف لإطلاق النار بحلول غرة شهر رمضان الموافق للعاشر من آذار/ مارس، لكن الموعد انقضى مع استمرار العمليات العسكرية بكامل قوتها.إلا أن إعلان الأسبوع الماضي، جاء وسط ضجة أكبر من البيت الأبيض وفي وقت يتعرض فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط سياسية محلية متزايدة لوضع طريق لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر والتفاوض على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين في تصريحات صحفية، إن بايدن بعد حصوله على موافقة "إسرائيل" على المقترح تعمد الإعلان عنه من دون إخطار الإسرائيليين بأنه سيفعل ذلك لتضييق الخناق على نتنياهو لئلا يتراجع.وذكر مسؤول أميركي كبير- طلب عدم ذكر اسمه للتحدث بحرية عن المفاوضات- أنه "لم نطلب إذنا لإعلان المقترح". وأضاف "أخطرنا الإسرائيليين بأننا سنلقي خطابا عن الوضع في غزة. لم نستفض في تفاصيل حول المضمون".واندلعت الحرب بعد عملية السابع من أكتوبر، وتقول السلطات الصحية في القطاع إن الحملة العسكرية الإسرائيلية، أودت بحياة أكثر من 36 ألف فلسطيني إضافة إلى آلاف مدفونين تحت الأنقاض.على الرغم من وصف بايدن مقترح وقف إطلاق النار بأنه عرض إسرائيلي، تبدو الحكومة الإسرائيلية غير متحمسة في العلن. وأكد معاون كبير لنتنياهو الأحد، أن "إسرائيل" طرحت المقترح على الرغم من أنه ليس "صفقة جيدة".ولم تُنشر التفاصيل الكاملة، لكن الاحتلال يصر على أنه لن يوقّع أي مقترح يلزمه بإنهاء الحرب قبل القضاء تماما على حماس. وفي الوقت نفسه، لم تُظهر حماس أي علامة على الاستسلام وما يزال قادتها الرئيسيون طلقاء.وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال دافيد مينسر الأربعاء، عن مقترح وقف إطلاق النار: "تسمح الخطوط العريضة لإسرائيل بتحقيق جميع الأهداف، وهي القضاء على حماس عسكريا وعلى قدراتها على الحكم، وضمان إمكان ألا تشكل غزة أبدا تهديدا لنا".وتعهد الأعضاء المنتمون إلى اليمين المتطرف في الحكومة بالانسحاب إذا وافق نتنياهو على اتفاق سلام يترك حماس في موقعها، وهو تحرك من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة وإنهاء المسيرة السياسية لرئيس الوزراء الذي شغل المنصب لمدة أطول من أي سياسي إسرائيلي آخر.وهدد معارضون ينتمون إلى تيار الوسط أيضا بالانسحاب، قائلين إن حكومة نتنياهو ليس لديها خطة. وكانوا انضموا إلى حكومة الحرب التي يرأسها نتنياهو في إظهار للوحدة منذ بداية الصراع.قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إن هجوم "إسرائيل" لن يتوقف خلال التفاوض على مقترح وقف إطلاق النار.وأضاف غالانت في تعليقات نقلتها وسائل إعلام عبرية بعدما صعد على متن طائرة حربية لتفقد جبهة غزة "أي مفاوضات مع حماس ستجري وسط إطلاق النار فقط".وأعلن الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة ضد حماس في وسط قطاع غزة الأربعاء، وقال مسعفون إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية.وقال الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إنهما خاضا معارك بالأسلحة النارية مع قوات الاحتلال في مناطق بأنحاء القطاع، وإن مقاتليهما أطلقوا قذائف وصواريخ مضادة للدبابات.وقالت آية (30 عاما) وهي نازحة من دير البلح: "أصوات الغارات الجوية ما وقفتش (لم تتوقف) طول الليل".يشار إلى أن دير البلح هي المركز السكني الرئيس الوحيد الذي لم تجتحه الدبابات الإسرائيلية في القطاع حتى الآن.وكان من بين الشهداء الأربعاء في مستشفى شهداء الأقصى، وهو أحد آخر المستشفيات التي ما تزال تعمل في القطاع الفلسطيني، جثتان لطفلين.وقال مشيعون إنهما استشهدا مع أمهما التي لم تتمكن من مغادرة الحي عندما غادره سكان آخرون.وقال والدهما أبو محمد أبو سيف: "هذه مش حرب، هذا دمار.. الكلمات تعجز عن التعبير". (المملكة)