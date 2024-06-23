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هيئة بريطانية: هجوم بطائرات مسيرة يحدث أضرارا في سفينة قرب اليمن

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سفينة تتعرض لهجوم من الحوثيين

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد، إن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في وقوع أضرار بسفينة تجارية على بعد 65 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة في اليمن.

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وأضافت في مذكرة استرشادية: “جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة تبحر نحو الميناء التالي”.


وقالت شركة أمبري في مذكرة منفصلة إن السفينة “هي سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا” دون الكشف عن اسمها. وأشارت الشركة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات.


وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في خطوط الشحن البحري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، قائلة إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين.
وخلال عشرات الهجمات التي شنتها الجماعة، أغرقت سفينتين واحتجزت واحدة وقتلت ما لا يقل عن ثلاثة بحارة.-(رويترز)

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