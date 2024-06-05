“هيومن رايتس”: "إسرائيل" استخدمت الفوسفور الأبيض ضد 17 بلدة لبنانية

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم ذخائر الفوسفور الأبيض ضد ما لا يقل عن 17 بلدة بجنوبي لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ ما يعرض حياة المدنيين للخطر ويساهم في تهجيرهم.

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والفوسفور الأبيض، وفق بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، مادة كيميائية مستخدمة في قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ، وتشتعل عند تعرضها للأكسجين، وتسبب آثارها الحارقة الوفاة أو إصابات قاسية تؤدي إلى معاناة مدى الحياة.



كما يمكن أن يشعل الفوسفور الأبيض المتفجر النار في المنازل والمناطق الزراعية وغيرها من الأعيان المدنية، واستخدام هذه المادة (المحرمة دوليا) في المناطق المأهولة بالسكان هو عمل “عشوائي غير قانوني”، حسب المنظمة.



وقالت المنظمة، مقرها الرئيس في نيويورك، إن “استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض على نطاق واسع في جنوبي لبنان يعرض المدنيين لخطر جسيم ويساهم في تهجير المدنيين”.



وتابعت: “تحققت هيومن رايتس ووتش من استخدام القوات الإسرائيلية ذخائر الفوسفور الأبيض في 17 بلدة على الأقل بجنوبي لبنان منذ أكتوبر 2023، خمس منها استُخدمت فيها الذخائر المتفجرة جوا بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية مأهولة”.-(الأناضول)