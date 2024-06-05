 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

“هيومن رايتس”: "إسرائيل" استخدمت الفوسفور الأبيض ضد 17 بلدة لبنانية

قصف متبادل بين حزب الله والاحتلال
قصف متبادل بين حزب الله والاحتلال

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم ذخائر الفوسفور الأبيض ضد ما لا يقل عن 17 بلدة بجنوبي لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ ما يعرض حياة المدنيين للخطر ويساهم في تهجيرهم.

اضافة اعلان


والفوسفور الأبيض، وفق بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، مادة كيميائية مستخدمة في قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ، وتشتعل عند تعرضها للأكسجين، وتسبب آثارها الحارقة الوفاة أو إصابات قاسية تؤدي إلى معاناة مدى الحياة.


كما يمكن أن يشعل الفوسفور الأبيض المتفجر النار في المنازل والمناطق الزراعية وغيرها من الأعيان المدنية، واستخدام هذه المادة (المحرمة دوليا) في المناطق المأهولة بالسكان هو عمل “عشوائي غير قانوني”، حسب المنظمة.


وقالت المنظمة، مقرها الرئيس في نيويورك، إن “استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض على نطاق واسع في جنوبي لبنان يعرض المدنيين لخطر جسيم ويساهم في تهجير المدنيين”.


وتابعت: “تحققت هيومن رايتس ووتش من استخدام القوات الإسرائيلية ذخائر الفوسفور الأبيض في 17 بلدة على الأقل بجنوبي لبنان منذ أكتوبر 2023، خمس منها استُخدمت فيها الذخائر المتفجرة جوا بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية مأهولة”.-(الأناضول)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
402922

من النكسة إلى حرب غزة.. 57 عاما من “الإبادة والتهجير”

منذ 57 دقيقة
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - (أرشيفية)

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بذكرى احتلال القدس الشرقية

منذ1 ساعة
670852

لبنان: إصابة سوري أطلق النار بمحيط السفارة الأميركية في عوكر

منذ2 ساعة
صورة متداولة من محيط السفارة الأميركية بلبنان

إطلاق نار على السفارة الأميركية في لبنان (فيديو)

منذ3 ساعة
جثامين لشهداء في قطاع غزة

شهداء وجرحى بسلسلة غارات إسرائيلية على غزة فجر الأربعاء

منذ8 ساعة
عناصر من حزب الله اللبناني - (أرشيفية)

تفاصيل 10 عمليات نفذها حزب الله ضد الاحتلال في 24 ساعة

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

غزة جائعة.. لا تعيدوا مأساة السوريين!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

هل ستشن إسرائيل الحرب على لبنان؟

ماهر أبو طير |اليوم

الرسائل الاقتصادية في مقابلة ولي العهد

موسى الساكت |اليوم

وزير شجاع

سلامة الدرعاوي |اليوم

يا له من إحساس مفعم بالفخر والسرور

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تبحث عن النخب وحالمون ينشغلون بـ"التسعيرة"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات | منذ16 ساعة
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات | منذ21 ساعة
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات | منذ21 ساعة
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات | منذ22 ساعة
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

ترجمات |02 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

الغسلة الإخبارية

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy
 