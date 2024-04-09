الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

«هيومن رايتس ووتش»: استخدام "إسرائيل" التجويع سلاحاً في غزة «جريمة حرب»

فلسطينون في غزة
فلسطينيون يصطفون بهدف الحصول على وجبة طعام في رفح بقطاع غزة

أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الثلاثاء) أن ما وصفته باستخدام إسرائيل التجويع كسلاح «جريمة حرب»، مشيرة إلى أن مضاعفات مرتبطة به تودي بحياة أطفال غزة، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

اضافة اعلان


وأضافت في بيان أن على إسرائيل إنهاء «استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة» والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول لجميع أنحاء القطاع.

وأكد البيان أن تأثير التجويع على سكان غزة يتفاقم بسبب «الانهيار شبه الكامل لنظام الرعاية الصحية».


ودعت المنظمة الحقوقية الحكومات المعنية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى فرض عقوبات موجهة، وتعليق نقل الأسلحة، للضغط على إسرائيل لضمان حصول سكان غزة على المساعدات.


وقالت إن «استمرار القصف الإسرائيلي والعمليات البرية، والافتقار إلى الضمانات الأمنية من جانب إسرائيل، والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع الاتصالات، كل ذلك يصعّب توزيع المساعدات القليلة التي تصل إلى غزة».-(وكالات)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على رفح

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على رفح

04 نيسان 2024
gzyvjp8Kn7TzMqVWbTREFvSXYRQTtJK4Ut8atexU

نتنياهو لـ حماس: الضغط الدولي على إسرائيل لن يجدي

27 آذار 2024
thumbs_b_c_f998d4bb6d8eda62aa4c400744a7866d

هيئة إسرائيلية: المفاوضات مستمرة مع حماس وخلاف بشأن عودة النازحين

27 آذار 2024
20240323141719reup-2024-03-23t141534z_1694213337_rc2pr6afn9uu_rtrmadp_3_israel-palestinians-egypt-un.h-1-730x438

“قلبي منفطر”.. غوتيريش يعلن الصيام تضامناً مع أهالي غزة- (تغريدة)

25 آذار 2024
اقرأ أيضا
الشيخ محمد الصباح

الكويت: أنباء عن اعتذار الشيخ محمد صباح السالم عن تشكيل الحكومة

منذ2 ساعة
مشاهد للدمار في غزة

بعد 6 أشهر من العدوان على غزة.. تركيا تفرض قيودا على الصادرات إلى "إسرائيل" حتى وقف إطلاق النار

منذ2 ساعة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن وبلدات بالضفة

منذ2 ساعة
خيام تؤوي نازحين فلسطينيين في رفح جنوب غزة

"حكومة غزة": مليون إصابة بالأمراض المعدية جراء النزوح

منذ15 ساعة
هلال - (تعبيرية)

دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

منذ17 ساعة
أحد مراصد تحري الهلال في السعودية

رسميا.. السعودية تعلن موعد عيد الفطر لهذا العام

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 