وائل الدحدوح من المستشفى: دعواتكم (فيديو)

يستعد مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة، وائل الدحدوح، لإجراء عملية جراحية دقيقة في يده، بعد أن تم استهدافه رفقة مصور الجزيرة الشهيد سامر أبو دقة، في منتصف الشهر الماضي.

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وقال الدحدوح في رسالة مصورة من مستشفى حمد في قطر: أتجهز للدخول إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية في يدي اليمنى، أرجو من كل المحبين في قطاع غزة والضفة والقدس، وكافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني وأحبابنا في الأمتين العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم وكل المحبين، أن يدعو لنا دعوة في ظهر الغيب، لعلنا نراكم بعد إجرائها بنجاح على خير وسلام ومحبة.

ودخل الصحفي الفلسطيني في شبكة "الجزيرة"، وائل الدحدوح، من غزة إلى مصر، في منتصف الشهر الحالي، لبدء رحلة علاج يده، بعد تعرضه للإصابة خلال تغطيته للعدوان الصهيوني الغاشم على القطاع.

دعواتكم.. pic.twitter.com/udrx4g8Lyf — وائل الدحدوح Wael Al dahdouh (@WaelDahdouh) January 30, 2024

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