واشنطن: الأونروا مهمة للغاية وننتظر نتائج التحقيقات حولها

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أعلنت الإدارة الأمريكية أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعد مؤسسة هامة للغاية "لا يمكن الاستعاضة عنها" من أجل قطاع غزة، وأنها تنتظر التحقيقات حول المزاعم الأخيرة المتعلقة بها.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في موجز صحفي، قال فيه: "للأونروا دور هام لا يمكن الاستعاضة عنها، ولا توجد حاليا أي منظمة إنسانية أخرى في غزة يمكنها أن تلعب دور الأونروا".وأشار أن الأونروا تلعب دورًا حساسًا في تلبية الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين النازحين، مضيفًا: "لا ينبغي تعريض هذه البعثة للخطر".وأكد ميلر أهمية قيام الوكالة بالتحقيق بخصوص الادعاءات القائلة بأن بعض موظفي الأونروا على اتصال بحركة حماس، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المواقف مرة أخرى.ولفت أنهم علقوا مساعداتهم للأونروا لأن التحقيق مستمر، وأنهم ينتظرون انتهائه.ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".والجمعة، قالت "أونروا" إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأًسر 239 على الأقل.-(الأناضول)