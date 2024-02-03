واشنطن: الضربات الأميركية في العراق وسوريا استمرت نحو 30 دقيقة

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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافة إن الضربات التي شنتها أميركا ضد أهداف في سوريا والعراق استمرت نحو 30 دقيقة، ولا تزال وزارة الدفاع الأميركية لا تزال تقيم الأضرار الناجمة من الضربات التي أصابت عشرات الأهداف في سبعة مواقع منفصلة.وأضاف كيربي إن المقاتلات الأميركية المشاركة في هذه العملية التي استهدفت في المجموع 85 هدفا في سبعة مواقع مختلفة (3 في العراق و4 في سوريا)، قد أطلقت "أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه في نحو ثلاثين دقيقة، وغادرت المقاتلات المناطق المستهدفة".وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوما منذ منتصف تشرين الأول الماضي.وأعلن البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة العراقية قبل تنفيذ ضربات انتقامية ضد أهداف في سوريا والعراق.وقال كيربي "لقد أبلغنا الحكومة العراقية" بذلك مسبقا.-(بترا)