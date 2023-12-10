الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة

واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة
واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة
قالت صحيفة واشنطن بوست إن إسرائيل أسقطت خلال أول 45 يوما من حربها على غزة أكثر من 22 ألف قنبلة مقدمة من واشنطن.

وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة الأميركية دورها مركزي في الحرب، وأن الكونغرس اطلع على حجم تسليح إسرائيل.اضافة اعلان

ونقلت عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن لا تجري تقييما في الوقت المناسب لالتزام إسرائيل بقوانين الحرب. (الجزيرة)
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