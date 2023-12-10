الأحد 10 كانون الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
الأحد 10 كانون الأول 2023
12:10 م
واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة
واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة
قالت صحيفة واشنطن بوست إن إسرائيل أسقطت خلال أول 45 يوما من حربها على غزة أكثر من 22 ألف قنبلة مقدمة من واشنطن.
وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة الأميركية دورها مركزي في الحرب، وأن الكونغرس اطلع على حجم تسليح إسرائيل.
اضافة اعلان
ونقلت عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن لا تجري تقييما في الوقت المناسب لالتزام إسرائيل بقوانين الحرب. (الجزيرة)
Copy
اقرأ أيضا
مصدر من مستشفى العودة المحاصر في غزة: استشهاد اثنين وحصار أكثر من 250 شخصا
منذ 31 دقيقة
أنباء عن مقتل الضابط الإسرائيلي الذي فجر منزلا في غزة إهداء لابنته في عيد ميلادها- (فيديو وصورة)
منذ2 ساعة
سؤالها تسبب بمأساة.. مصري يقتل زوجته طعناً بسكين المطبخ
منذ2 ساعة
الناخبون المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
منذ2 ساعة
هيئة البث الإسرائيلية: القتال العنيف في غزة سيستمر شهرين آخرين
منذ3 ساعة
حماس: "إسرائيل" لا تكترث لحياة أسراها
منذ21 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
محقّق إسرائيلي استجوب يحيى السنوار 180 ساعة: أعرفه أفضل من أمه
صحافة عبرية
|
منذ 30 دقيقة
مصدر من مستشفى العودة المحاصر في غزة: استشهاد اثنين وحصار أكثر من 250 شخصا
عربي
|
منذ 30 دقيقة
لازاريني: تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم سمح لـ"إسرائيل" بشن هجمات في غزة
العرب والعالم
|
منذ 42 دقيقة
واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة
عربي
|
منذ 57 دقيقة
مغني راب ألماني يعلن دعمه لغزة في حفله الأخير (فيديو)
فنون
|
منذ 58 دقيقة
الأشغال الشاقة لصاحب مطعم شعبي شهير وزوجته بقضية "بالونات الكوكائين"
أخبار محلية
|
منذ 60 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
حرب تختلف عن سابقاتها
ماهر أبو طير
|
اليوم
في عامها الـ75.. حقوق الإنسان تكشف أزمة الذين يدعون حراستها
أحمد عوض
|
اليوم
تحديات "موازنة" 2024
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
مقاومة أم حماس؟
نضال المجالي
|
اليوم
ثورة كروية
خالد خطاطبة
|
اليوم
ترجمات
قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان
ترجمات
|
منذ16 ساعة
اتّساع هوة الانقسام حول فلسطين
ترجمات
|
منذ16 ساعة
إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا
ترجمات
|
08 كانون الأول 2023
مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)
ترجمات
|
06 كانون الأول 2023
هل توجد طريقة للخروج من غزة؟
ترجمات
|
04 كانون الأول 2023
عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية
ترجمات
|
04 كانون الأول 2023