واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة

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قالت صحيفة واشنطن بوست إن إسرائيل أسقطت خلال أول 45 يوما من حربها على غزة أكثر من 22 ألف قنبلة مقدمة من واشنطن.وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة الأميركية دورها مركزي في الحرب، وأن الكونغرس اطلع على حجم تسليح إسرائيل.ونقلت عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن لا تجري تقييما في الوقت المناسب لالتزام إسرائيل بقوانين الحرب. (الجزيرة)