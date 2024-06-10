 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن بوست: الاستخبارات الأميركية تساعد "إسرائيل" في رسم خريطة أنفاق غزة

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أحد انفاق المقاومة الفلسطينية في غزة

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين أن الاستخبارات الأميركية تساعد إسرائيل في رسم خريطة لشبكة أنفاق حماس تحت الأرض بغزة.-(الجزيرة)اضافة اعلان
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