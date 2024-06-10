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الإثنين 10 حزيران 2024
11:56 ص
واشنطن بوست: الاستخبارات الأميركية تساعد "إسرائيل" في رسم خريطة أنفاق غزة
أحد انفاق المقاومة الفلسطينية في غزة
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين أن الاستخبارات الأميركية تساعد إسرائيل في رسم خريطة لشبكة أنفاق حماس تحت الأرض بغزة.-(الجزيرة)
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اسرائيل
الاميركية
الاستخبارات
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