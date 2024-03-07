واشنطن بوست: الولايات المتحدة وافقت سراً على 100 صفقة سلاح لـ"إسرائيل"

كشف مسؤولون أمريكيون لأعضاء الكونغرس في جلسة سرية مؤخراً أن الولايات المتحدة وافقت بهدوء على أكثر من 100 صفقة بيع عسكرية منفصلة لإسرائيل وسلمتها منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر، من بينها صفقات تشمل الآلاف من الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، والدروع الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات الفتاكة.

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وهذا الرقم المكون من ثلاثة أرقام، والذي لم يتم الإعلان عنه من قبل، هو أحدث مؤشر على تورط واشنطن المكثف في الحرب الإسرائيلية الدموية المستمرة على غزة منذ خمسة أشهر، حتى مع تعبير كبار المسؤولين والمشرعين الأمريكيين بشكل متزايد عن تحفظاتهم العميقة بشأن ما وصفوه بالتكتيكات العسكرية الإسرائيلية، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة..



وأفادت صحيفة “واشنطن بوست”، التي كشفت عن الصفقات السرية، أنه لم يتم الإعلان عن سوى اثنتين فقط من المبيعات العسكرية المعتمدة لإسرائيل منذ بداية الصراع: ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار ، و 147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 ملم. وقد دعت هذه المبيعات إلى التدقيق العام لأن إدارة بايدن تجاوزت الكونغرس للموافقة على الحزم من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ.

وبحسب ما ورد، تمت معالجة 100 صفقة وعملية لنقل الأسلحة دون أي نقاش عام لأن كل منها يقع تحت مبلغ محدد بالدولار يتطلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس بشكل فردي، وفقًا للمسؤولين والمشرعين الأمريكيين الذين تحدثوا، مثل الآخرين، بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة عسكرية حساسة.

ولاحظ التقرير أن حزم الأسلحة مجتمعة ترقى إلى حد نقل هائل للقوة النارية في الوقت الذي اشتكى فيه مسؤولون أمريكيون كبار من أن المسؤولين الإسرائيليين فشلوا في تلبية نداءاتهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، والامتناع عن الخطاب الداعي إلى التهجير الدائم للفلسطينيين.



صفقة الأسلحة ترقى إلى حد نقل هائل للقوة النارية

وقال جيريمي كونينديك، المسؤول الكبير السابق في إدارة بايدن، رئيس المنظمة الدولية للاجئين: “هذا عدد غير عادي من المبيعات على مدار فترة زمنية قصيرة جدًا، مما يشير بقوة إلى أن الحملة الإسرائيلية لن تكون مستدامة بدون هذا المستوى من الدعم الأمريكي”.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر إن إدارة بايدن “اتبعت الإجراءات التي حددها الكونغرس نفسه لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد وإحاطة الأعضاء بانتظام حتى عندما لا يكون الإخطار الرسمي شرطًا قانونيًا”.



وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين “تواصلوا مع الكونغرس” بشأن نقل الأسلحة إلى إسرائيل “أكثر من 200 مرة” منذ 7 أكتوبر.



وعندما سُئلوا عن تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، قال بعض المشرعين الأمريكيين الذين يشاركون في اللجان المشرفة على الأمن القومي، إن إدارة بايدن يجب أن تمارس نفوذها على حكومة إسرائيل.



وقال النائب الديمقراطي خواكين كاسترو، عضو لجنتي المخابرات والشؤون الخارجية بمجلس النواب، في مقابلة.”أنت تسأل الكثير من الأمريكيين عن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل في الوقت الحالي، فينظرون إليك وكأنك مجنون، مثل، “لماذا بحق السماء نرسل المزيد من القنابل إلى هناك؟..



واضاف كاسترو في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح “هؤلاء الناس فروا بالفعل من الشمال إلى الجنوب، وهم الآن متجمعون جميعا في قطعة صغيرة من غزة، وسوف تستمرون في قصفهم؟”.



وحذر مسؤولون أمريكيون الحكومة الإسرائيلية من شن هجوم في رفح دون خطة لإجلاء المدنيين. لكن بعض الديمقراطيين يشعرون بالقلق من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتجاهل مناشدات واشنطن لأن لديه مطالب أمريكية أخرى للسماح بدخول المزيد من الغذاء والماء والدواء إلى القطاع المغلق، والتخفيف من حدة الحملة العسكرية التي دمرت أحياء بأكملها في المدينة ودمرتها. أعداد كبيرة من المنازل في جميع أنحاء القطاع.



قال النائب جيسون كرو (الديمقراطي من كولورادو) في مقابلة إن ” إدارة بايدن يجب أن تطبق “المعايير الحالية” التي تنص على أنه “لا ينبغي للولايات المتحدة أن تنقل أسلحة أو معدات إلى أماكن من المحتمل بشكل معقول أن تُستخدم فيها لإلحاق الضرر أو سقوط ضحايا من المدنيين، أو الإضرار بالبنية التحتية المدنية”.



كرو، وهو أيضاً عضو في لجنتي الاستخبارات والشؤون الخارجية بمجلس النواب، قدم مؤخراً التماساً إلى أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية، للحصول على معلومات حول “أي قيود” وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام إسرائيل للاستخبارات الأمريكية لإلحاق الأذى بالمدنيين أو البنية التحتية المدنية

وكتب كرو، وهو جندي سابق في الجيش خدم في العراق وأفغانستان: “إنني أشعر بالقلق من أن الاستخدام الواسع النطاق للمدفعية والقوة الجوية في غزة – وما ينجم عن ذلك من مستوى الضحايا المدنيين – هو خطأ استراتيجي وأخلاقي”.



ورفض مسؤول كبير في وزارة الخارجية تقديم العدد الإجمالي أو تكلفة جميع الأسلحة الأمريكية المنقولة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنه وصفها بأنها مزيج من المبيعات الجديدة و”حالات الأسلحة العسكرية الخارجية النشطة”.



وقال المسؤول: “هذه عناصر نموذجية لأي جيش حديث، بما في ذلك جيش متطور مثل الجيش الإسرائيلي”.



إن ندرة المعلومات المتاحة علناً عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل لا تجعل من الواضح كم من عمليات النقل الأخيرة يرقى إلى مستوى الإمداد الروتيني بالمساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل مقارنة بالتجديد السريع للذخائر نتيجة لقصف غزة.



ولا تكشف إسرائيل بشكل روتيني عن بيانات حول إنفاقها على الأسلحة، لكنها قالت في الأسبوع الأول من الحرب إنها أسقطت بالفعل 6000 قنبلة على غزة.



وقد دفع الافتقار إلى المعلومات العامة حول شحنات الأسلحة بعض خبراء الأسلحة إلى الضغط من أجل إحداث تغييرات. وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي استقال احتجاجاً على سياسة إدارة بايدن في غزة: “تفتقر عملية نقل الأسلحة إلى الشفافية”.-(وكالات)