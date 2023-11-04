واشنطن تتوقع تكثيف العملية البرية الإسرائيلية في غزة وتراجع الغارات الجوية

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نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن مسؤول حكومي بارز في واشنطن قوله إن الحكومة الأميركية تتوقع أن تدخل الحملة الإسرائيلية ضد حركة «حماس» في قطاع غزة مرحلة جديدة في الأيام المقبلة، حسبما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».وأشار المسؤول إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتوقع تقليصا في الغارات الجوية و«تركيزا تكتيكيا أكبر في الحملة البرية»، وأضاف أن «الهدف سيكون على الأرجح تطهير الشبكة الضخمة من مجمعات الأنفاق تحت الأرض، التي تعمل منها حماس».وتابع المسؤول أنه مع استمرار تدفق المعونات الإنسانية إلى قطاع غزة، تتوقع الحكومة الأميركية «تراجعا عما شهدناه، في ما يتعلق بالغارات الجوية الإسرائيلية الضخمة».يشار إلى أنه منذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من قبل «حماس»، تقول إسرائيل إنها هاجمت أكثر من 12 ألف هدف، في المنطقة الساحلية. وبعد ذلك، شنت إسرائيل قصفا جويا مكثفا على القطاع الساحلي وكثفت حملتها البرية.-(وكالات)