 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن تسعى لاتفاق بين إسرائيل ولبنان بعد إنجاز الصفقة مع «حماس»

غارات من حزب الله على اسرائيل
غارات من حزب الله على "اسرائيل"
قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (الأحد)، إن الولايات المتحدة تسعى لإبرام اتفاق تهدئة بين لبنان وإسرائيل إذا نجحت في التوصل إلى اتفاق تهدئة وتبادل أسرى بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة.اضافة اعلان

ونقلت الهيئة عن مسؤولين قولهم إن جهود الوساطة الأميركية التي يقودها مدير المخابرات المركزية وليام بيرنز تنصب باتجاه تهدئة طويلة الأمد في غزة ولبنان، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن طرح الجمعة، مخططاً من 3 مراحل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وسبق ذلك أن تقدمت إسرائيل بمقترح جديد للمضي في صفقة تبادل الأسرى والتهدئة مع حركة «حماس».

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، قولهم إن وثيقة الاقتراح الإسرائيلي تشبه إلى حد كبير وثيقة اقتراح «حماس» التي قدمتها قبل شهر ولم تحظَ حينها بموافقة إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) بقطاع غزة، يتبادل «حزب الله» وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي.

وقُتل نحو 450 شخصاً على الأقلّ في لبنان حتّى الآن منذ بدء التصعيد، بينهم أكثر من 80 مدنياً و291 مقاتلاً من «حزب الله»، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يستند إلى بيانات «حزب الله» ومصادر رسمية لبنانية. ومن بين القتلى نحو 20 مسعفاً، 10 منهم من «الهيئة الصحية الإسلامية».

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته، مقتل 14 عسكرياً و11 مدنياً.-(وكالات)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_41f3b42b9d18cfc253f6939d393b744c

إعلام عبري: "إسرائيل" وافقت على صفقة للإفراج عن 33 محتجزا بغزة

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_22efa27d473b6b69ee49bccf603b2f0e

إعلام إسرائيلي: لواء إضافي إلى رفح تمهيدا لتوسيع الهجوم

16 أيار 2024
407411

وول ستريت جورنال: حماس تعود لأساليب حرب العصابات.. وخلافات وتذمر في "إسرائيل" حول “اليوم التالي”

16 أيار 2024
386361

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية ثانية بمدينة غزة

09 أيار 2024
اقرأ أيضا
4-60-730x438

مساعد لنتنياهو: خطة بايدن بخصوص غزة “ليست اتفاقاً جيداً” لكن إسرائيل تقبله

منذ1 ساعة
الدويري: مقدمات معركة رفح بدأت وسيكون عنوانها المجازر

الدويري: هذه هي الأدلة على أن قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلنه

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_41f3b42b9d18cfc253f6939d393b744c

إعلام عبري: "إسرائيل" وافقت على صفقة للإفراج عن 33 محتجزا بغزة

منذ3 ساعة
20240602072339reup-2024-06-02t072140z_1132728600_rc2u28atqtj3_rtrmadp_3_iran-election.h-e1717313952426-730x438

أحمدي نجاد يسجّل ترشحه للرئاسة

منذ3 ساعة
صورة لحظة اختطاف الحوثييين سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

جماعة الحوثي تنفذ 6 ضربات عسكرية في البحر الأحمر

منذ10 ساعة
القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان - (أرشيفية)

حماس عن مبادرة بايدن: أفكار عامة لا تعني الوصول إلى تفاهم

منذ11 ساعة
افكار و مواقف

الملفات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منعة الاقتصاد الوطني

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة في انتخابات مجالس طلبة الجامعات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الراتب كل أسبوعين

نضال المجالي |اليوم

الاحتياطي القانوني وخصوصية المصارف الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات | منذ17 ساعة
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
web copy

موبايل

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy
 