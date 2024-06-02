واشنطن تسعى لاتفاق بين إسرائيل ولبنان بعد إنجاز الصفقة مع «حماس»

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ونقلت الهيئة عن مسؤولين قولهم إن جهود الوساطة الأميركية التي يقودها مدير المخابرات المركزية وليام بيرنز تنصب باتجاه تهدئة طويلة الأمد في غزة ولبنان، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».وكان الرئيس الأميركي جو بايدن طرح الجمعة، مخططاً من 3 مراحل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.وسبق ذلك أن تقدمت إسرائيل بمقترح جديد للمضي في صفقة تبادل الأسرى والتهدئة مع حركة «حماس».ونقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، قولهم إن وثيقة الاقتراح الإسرائيلي تشبه إلى حد كبير وثيقة اقتراح «حماس» التي قدمتها قبل شهر ولم تحظَ حينها بموافقة إسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) بقطاع غزة، يتبادل «حزب الله» وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي.وقُتل نحو 450 شخصاً على الأقلّ في لبنان حتّى الآن منذ بدء التصعيد، بينهم أكثر من 80 مدنياً و291 مقاتلاً من «حزب الله»، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يستند إلى بيانات «حزب الله» ومصادر رسمية لبنانية. ومن بين القتلى نحو 20 مسعفاً، 10 منهم من «الهيئة الصحية الإسلامية».وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته، مقتل 14 عسكرياً و11 مدنياً.-(وكالات)