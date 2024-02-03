السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزيرة الخارجية الألمانية: خطط الهجوم الإسرائيلي على رفح “غير مبررة”

وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل من شن هجوم عسكري على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.
وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في تصريحات إعلامية نشرت اليوم السبت إن “التحرك الآن في رفح، آخر مكان والأكثر ازدحاما، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، ببساطة لن يكون مبررا “.اضافة اعلان
وتابعت بيربوك أن “أغلبية الضحايا هم من النساء والأطفال. دعونا نتخيل أنهم أطفالنا”.
ووفقا لصحيفة “تايمز أوف اسرائيل” يعتزم الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد حماس في منطقة رفح.
وقالت بيربوك إنها تشعر بالصدمة لسماع هذه الخطط.
وأضافت “لقد أوضحت للحكومة الإسرائيلية منذ بعض الوقت، مع شركائنا الأمريكيين، أن شعب غزة لا يمكن أن يختفى في الهواء”.-(د ب أ)
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