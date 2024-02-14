وزيرة الخارجية الألمانية في "إسرائيل" اليوم في خامس زيارة منذ 7 أكتوبر

اضافة اعلان

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء زيارة لإسرائيل هي الخامسة منذ هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.ومن المقرر أن تلتقي بيربوك لدى وصولها إلى القدس نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس.وتعتزم الوزيرة الألمانية لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر اليوم. كما من المقرر أن تلتقي زعيم المعارضة يائير لبيد.كما تلتقي بيربوك الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوج غدا الخميس.وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بأن محادثات بيربوك في إسرائيل ستركز على المسار السياسي نحو وقف إنساني جديد لإطلاق النار في غزة. وأضاف أن هذا ينبغي أن يفتح الباب أمام فرصة لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين والانخراط في مفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.-(د ب أ)