وزير الخارجية الإيراني يحذر من «انفجار في المنطقة» جراء الحرب الإسرائيلية في غزة

اضافة اعلان

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (السبت)، من حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية في غزة.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، أن عبد اللهيان ناقش مع غوتيريش الوضع الإنساني المعقد في غزة، وحث على ضرورة إيقاف «جرائم الكيان الإسرائيلي» ومساعدة الفلسطينيين، بما في ذلك الفتح الفوري لمعبر رفح ووقف التهجير القسري.ومن جانبه وصف غوتيريش الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، مشيراً إلى أن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لم يحدث منذ عام 1989، ولكن في ظل الوضع المعقد في غزة وفلسطين، فقد تم تفعيل المادة المذكورة وأصبحت الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة أكثر من أي وقت مضى، ويجب تحقيق هدنة إنسانية ومنع انتشار التوترات في المنطقة.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لعرقلة المشروع.-(وكالات)