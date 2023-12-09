السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الخارجية الإيراني يحذر من «انفجار في المنطقة» جراء الحرب الإسرائيلية في غزة

445703
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (ا.ف.ب)
حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (السبت)، من حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية في غزة.اضافة اعلان
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، أن عبد اللهيان ناقش مع غوتيريش الوضع الإنساني المعقد في غزة، وحث على ضرورة إيقاف «جرائم الكيان الإسرائيلي» ومساعدة الفلسطينيين، بما في ذلك الفتح الفوري لمعبر رفح ووقف التهجير القسري.
ومن جانبه وصف غوتيريش الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، مشيراً إلى أن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لم يحدث منذ عام 1989، ولكن في ظل الوضع المعقد في غزة وفلسطين، فقد تم تفعيل المادة المذكورة وأصبحت الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة أكثر من أي وقت مضى، ويجب تحقيق هدنة إنسانية ومنع انتشار التوترات في المنطقة.
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لعرقلة المشروع.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية إذا توقفت الحرب على غزة

23 تشرين الثاني 2023
علم اليمن يُرفرف بجانب علم فلسطين على سفينة إسرائيلية محتجزة في البحر الأحمر

الحوثي: لا حديث عن السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن قبل توقف العدوان على غزة

21 تشرين الثاني 2023
الجنوب الللبناني

حزب الله يستهدف ثكنة “برانيت” الإسرائيلية بصاروخين

20 تشرين الثاني 2023
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - (أرشيفية)

قطر: صفقة التبادل مرت بمطبات لكننا اقتربنا من اتفاق

19 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
درّس رفعت لسنوات طويلة الشعر والأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة

"أكثر الأشياء حدة بحوزتي هو قلمي".. فلسطينيون يرثون الشاعر الغزي رفعت العرعير

منذ 8 دقيقة
thumbs_b_c_b7819fc8781941593ba489f70cfea87f

مقررة أممية: رفعت صوتي ضد الاحتلال عندما صمتت الأمم المتحدة

منذ 11 دقيقة
طائرة-مقاتلة-اف-15-علم-اسرائيل100-730x438

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف سلسلة أهداف لـ”حزب الله” في لبنان

منذ 19 دقيقة
386834

“أخطر تحذير” أميركي لتل أبيب: "إسرائيل" تخاطر باستبدال نصر تكتيكي بهزيمة إستراتيجية

منذ 49 دقيقة
صورة واتساب بتاريخ 1445-05-25 في 09.45.48_431d2af6

امتعاض عربي تجاه استخدام أميركيا "الفيتو" ضد وقف إطلاق النار في غزة

منذ2 ساعة
444850

فرنسا تنتهك مبدأ العلمانية وتحتفل بالإليزيه بعيد "حانوكاه" اليهودي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

مزيد من الخسائر الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات | منذ12 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
 