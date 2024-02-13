وزير الخارجية الفلسطيني: سنعمل على ألا تتحول الضفة إلى غزة أخرى

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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن ما يحدث في الضفة الغربية ينذر بتصعيد كبير من قبل المستوطنين ولا بد من إيقافهم.وأضاف المالكي: سنعمل على ألا تتحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى من حيث الدمار.وتابع: رفح مهددة بالاجتياح والدمار ويجب على الجميع حماية المدنيين فيها وتوفير ممرات آمنة لهم.وأردف المالكي: لا نخجل من الحديث في موضوع إصلاح السلطة الفلسطينية.