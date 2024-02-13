الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الخارجية الفلسطيني: سنعمل على ألا تتحول الضفة إلى غزة أخرى

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي - (أرشيفية)
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي - (أرشيفية)
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن ما يحدث في الضفة الغربية ينذر بتصعيد كبير من قبل المستوطنين ولا بد من إيقافهم.

وأضاف المالكي: سنعمل على ألا تتحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى من حيث الدمار.اضافة اعلان

وتابع: رفح مهددة بالاجتياح والدمار ويجب على الجميع حماية المدنيين فيها وتوفير ممرات آمنة لهم.

وأردف المالكي: لا نخجل من الحديث في موضوع إصلاح السلطة الفلسطينية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 7 آلاف فلسطيني منذ 7 أكتوبر

12 شباط 2024
جثامين شهداء في قطاع غزة

استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات بمجزرة جديدة في غزة

29 كانون الثاني 2024
فلسطنيون ينقلون جثامين شهداء إلى مستشفى النجار برفح جنوبي قطاع غزة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

22 كانون الثاني 2024
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)

الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا بالضفة والقدس

18 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

شكوى ضد جعجع بجرم تأليف عصابة ومحاولة قتل سوريين

منذ10 ساعة
مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر

بتر قدم مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر بعد استهدافه من قوات الاحتلال

منذ12 ساعة
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

منذ15 ساعة
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية

منذ16 ساعة
الأونروا تعلن بأنها غير قادرة على الوصول لفريقها في غزة

حماس: تصريحات بوريل تكشف مزاعم إسرائيل الملفقة تجاه “الأونروا”

منذ17 ساعة
thumbs_b_c_bb5c6a1d32f0914c99d1cde5c468895c

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنا ومخيمات وبلدات بالضفة الغربية

منذ17 ساعة
افكار و مواقف

ماذا يحدث في سورية؟

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستكون هناك تغييرات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

رفح.. جردة حساب

سائد كراجة |اليوم

اجتياح رفح حصاد العدوان

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2-2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات | منذ5 ساعة
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات | منذ5 ساعة
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
أكثر من 20 ألف طفل وسيدة استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة-(وكالات)

‏ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟‏

ترجمات |12 شباط 2024
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
Untitled

معنى الابتسامة

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666
 
 