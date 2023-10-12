وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب ضد حماس طويلة وصعبة

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، إن الحرب التي تقودها حكومته ضد حركة "حماس" في قطاع غزة ستكون "طويلة وصعبة".وقال في إيجاز عبر الفيديو لنظرائه في حلف شمال الأطلسي "الناتو": "ستكون حربا طويلة وصعبة لكننا سننتصر".ومنذ السبت، تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات الآلاف من السكان.وأضاف غالانت، بحسب نص إيجازه الذي وصلت نسخة منه للأناضول: "الجيش الإسرائيلي سوف يدمر حماس".وأردف في إشارة إلى هجوم "حماس" السبت على مستوطنات غلاف غزة جنوب إسرائيل: "تعرضنا لضربة شديدة".وتابع: "بدأنا بالرد، لقد دمرت قواتنا الجوية مراكز قيادة حماس، ومصانع الأسلحة، والبنية التحتية لها"، وقال: "سنغير الواقع على الأرض".وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم السادس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.-(الأناضول)