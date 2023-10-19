الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الدفاع الاسرائيلي: لنستعد شمالا فـ"حزب الله" أقوى

وزير الدفاع الاسرائيلي: لنستعد شمالا فـ"حزب الله" أقوى
وزير الدفاع الاسرائيلي: لنستعد شمالا فـ"حزب الله" أقوى
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن على تل أبيب "الاستعداد على الجبهة الشمالية لأن حزب الله اللبناني أقوى من حركة حماس الفلسطينية بـ10 مرات"، وفق إعلام عبري رسمي.اضافة اعلان

حديث غالانت جاء في جلسة مناقشة مغلقة مع كبار المسؤولين الحكوميين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، دون أن تذكر أسماءهم.

وقال غالانت إن "الاستعدادات يجب أن تتم على الجبهة الشمالية، لأن حزب الله أقوى بعشر مرات من حماس"، على حد قوله.

وفي المناقشة، طلب غالانت من كبار المسؤولين الحكوميين التحرك لاستكمال نقل المخزون العسكري والمعدات للجيش، واستكمال الاستعدادات على الجبهة الشمالية أيضا.

وأشارت هيئة البث إلى أن المسؤولين المشاركين في الاجتماع "خرجوا من الجلسة قلقين" وقالوا إنه من "الضروري التحرك بأسرع ما يمكن واستكمال النواقص والاستعدادات حتى لا تتكرر أحداث الجنوب"، في إشارة إلى العملية التي أطلقتها حماس من غزة في وقت سابق هذا الشهر.

وتشهد الحدود الإسرائيلية الشمالية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران مع "حزب الله" وفصائل فلسطينية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن "حزب الله" مهاجمة تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الطحيات جنوب مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجّهة "موقعة عددا من القتلى والجرحى (لم يذكر عددهم)".

ويأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، "ردا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى"، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز "حزب الله" في المناطق الحدودية.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الثاني عشر على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.الأناضول
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