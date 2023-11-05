الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير خارجية إيران: اتساع نطاق حرب غزة "أمر لا مفر منه"

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لقاء بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (يسار) ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية
نقلت وكالة «إرنا» للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان القول إن اتساع نطاق الحرب في قطاع غزة «أمر لا مفر منه» في ظل تصاعد ما وصفه بالعدوان على المدنيين.اضافة اعلان
ونسبت الوكالة للوزير الإيراني القول في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن الدعم الأميركي لإسرائيل هو «السبب الرئيسي في تصاعد حدة الأزمة الحالية في المنطقة».
وذكرت أيضاً أن الوزيرين «اتفقا على دعم الشعب الفلسطيني خلال بحثهما التطورات الراهنة في فلسطين والإبادة الجماعية في غزة»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
واستقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران، حسبما ذكرت وكالة «إرنا»،  أمس السبت.
ونقلت الوكالة عن عثمان حمدان، ممثل حركة «حماس» في لبنان، قوله إن هنية سافر إلى العاصمة الإيرانية «منذ بضعة أيام» لإجراء محادثات.
ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية تقارير عن الاجتماع، ويبدو أنه تم إبقاء الزيارة سرية. ولم يتضح توقيت وصول هنية إلى طهران.
وتحتفظ إيران بعلاقات جيدة مع «حماس». وتبادل عبد اللهيان الآراء بصفة دورية مع هنية بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة، في الأسابيع القليلة الماضية.-(وكالات)
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