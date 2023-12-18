الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

والاس: العار الذي يشعر به نتنياهو عميق جدا خاصة أنه قدم نفسه كصقر أمني ورجل قوي

وزير دفاع بريطاني سابق: تكتيكات نتنياهو تضعف "إسرائيل"

RTS5DOY5
بن والاس
هزيمة أيديولوجيا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضرورية ولكن الأساليب الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى تعزيز تلك العقيدة، وإن ملاحقة حماس أمر مشروع، ولكن محو مساحات شاسعة من غزة ليس كذلك، وإن استخدام القوة المتناسبة أمر قانوني لكن العقاب الجماعي والترحيل القسري للمدنيين ليسا كذلك.اضافة اعلان
بهذه الجمل لخصت صحيفة صنداي تلغراف مقالا للنائب البريطاني بن والاس قال فيه إن الاعتقالات في أيرلندا الشمالية علمتهم أن "الرد غير المتناسب من جانب الدولة يمكن أن يكون أفضل وسيلة تجنيد لمنظمة إرهابية" وفق تعبيره، وبالتالي فإن مشاهدة الأحداث في قطاع غزة كل يوم تجعل الكثيرين يشعرون بعدم الارتياح أكثر فأكثر.
ومع أن الكاتب يدين حماس بالمطلق ويعتبرها من حيث المبدأ معادية للسامية وللديمقراطية وليست مهتمة بالتعايش السلمي مع إسرائيل ولا بحل الدولتين أيضا فإنه بالمقابل يؤمن بشدة أيضا بالالتزامات المترتبة على اتفاقيات جنيف ولا يقبل من جميع الموقعين عليها إلا أن يلتزموا بها.
ولذلك، يرى وزير الدفاع البريطاني السابق أن إسرائيل تقوض بنفسها السلطة القانونية الأصلية في الدفاع عن النفس من خلال أفعالها، وهي بذلك ترتكب خطأ فقدان سلطتها الأخلاقية إلى جانب سلطتها القانونية.


ويرى بن والاس أن العار الذي يشعر به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب عدم توقعه هجمات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عميق جدا، خاصة أنه قدم نفسه على أنه صقر أمني ورجل قوي، ولكنه مخطئ إذا ما ظن أن الغضب القاتل سيصلح الأمور، ولعل تكتيكاته سوف تغذي الصراع لمدة 50 عاما أخرى.
والنتيجة -بحسب الكاتب- هي أنه عندما ينتهي كل هذا وينسحب الجيش الإسرائيلي مما تبقى من غزة ستظل حماس موجودة، وما سيختفي هو صوت الفلسطينيين المعتدلين الذين يريدون حل الدولتين، وسيكون التعاطف الدولي قد انتهى وستضطر إسرائيل إلى العيش في حالة حصار أكبر.

ونفى بن والاس أنه دعا إلى وقف إطلاق النار بشرط تغيير ميثاق حماس، ولكن "ما أقوله هو أن إسرائيل بحاجة إلى وقف هذا الأسلوب الفظ والعشوائي للهجوم، وعليها أن تحارب حماس بطريقة مختلفة"، وفق تعبيره.
لكن افتقار الجيل الجديد من الساسة الإسرائيليين إلى الحكمة -كما يقول الكاتب- دفعهم إلى أن يتصرفوا وكأنهم "ثور في متجر صيني"، وهم ينتقلون من أزمة إلى أخرى، وفي النهاية حل الدولتين هو "الحل منذ إنشاء إسرائيل الحديثة".
وخلص بن والاس إلى أن الطريق إلى السلام في الشرق الوسط هو نفس الحل في أيرلندا الشمالية، مما يعني المحاولة وبذل كل ما يمكن لـ"تهميش التطرف"، ومع اتفاقيات أوسلو اقتربنا من تحقيق حل الدولتين، والآن حان الوقت لإعادة تنشيط تلك العملية.-(الجزيرة نت)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
456736

وزير الدفاع الأميركي يناقش في "إسرائيل" والبحرين وقطر مخاطر استطالة حرب غزة وتهديدات الحوثيين

منذ1 ساعة
سرايا القدس: إصابات مباشرة بصفوف جيش الاحتلال شرق حي الزيتون

سرايا القدس: إصابات مباشرة بصفوف جيش الاحتلال شرق حي الزيتون

منذ23 ساعة
استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت لليوم الرابع

استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت لليوم الرابع في غزة

منذ23 ساعة
الكويتيون يشيعون جثمان الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مثواه الأخير

الكويتيون يشيعون جثمان الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مثواه الأخير

منذ24 ساعة
ccaefec5-3db1-4ce1-bf12-f0dad98dee56

"الأمانة" تنظم يوما علميا للزراعة الحضرية والأمن الغذائي

منذ24 ساعة
thumbs_b_c_91febad5f16db855fd7dc32f177c6ef0

كيف يؤثر "طوفان الهجرة العكسية" على "إسرائيل"؟

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

يقتلون الشهود ويطمسون الشهادات

ماهر أبو طير |اليوم

92 صحفيا شهيدا.. سياسة الكيان: اقتلوهم.. لا تتركوا منهم أحدا

جهاد المنسي |اليوم

الكويت وفلسطين

نضال منصور |اليوم

الاتفاق على نقاط الاختلاف!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن وفلسطين وتذاكي إيران

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ12 ساعة
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 