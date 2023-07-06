الجمعة 07 تموز 2023
النسخة المطبوعة

وسط تجدد الاشتباكات في السودان.. حاكم دارفور يدعو لتجميع المبادرات بواحدة تنهي القتال

اشتباكات السودان تتصاعد
تجدد الاشتباكات في السودان - أرشيفية
 مع تجدد قصف مدفعي، أمس وسط اشتباك متبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع، شمال مدينة أم درمان مع تحليق طائرات استطلاع لسلاح الجو السوداني، دعا حاكم دارفور لمبادرة واحدة لإنهاء القتال.اضافة اعلان
دعوة حاكم دارفور(غرب) مني أركو مناوي والذي يرئس كذلك حركة تحرير السودان تستهدف تجميع المبادرات المختلفة بخصوص إيجاد حل للقتال في السودان في مبادرة وطنية واحدة تبدأ بوقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة تصريف أعمال.
وشدد مناوي على عقد مفاوضات بين الطرفين المتحاربين، على أن تتزامن مع حوار وطني يشمل إجراءات انتقالية تكون جزءا من الحركة السياسية الدستورية.
وبخصوص الأوضاع في السودان، قال حاكم دارفور إن أسوأها في دارفور وتحديدا في غربها وشبّه الوضع هناك بما حدث في رواندا سابقا، من حيث عمليات القتل وحرق القرى والنهب والمحاولات الواضحة لإفقار هذه المنطقة.
ميدانيا قالت مصادر سودانية أن قوات الدعم السريع هاجمت مدينة بارا في ولاية شمال كردفان، بينما قصف الجيش السوداني مواقع لقوات الدعم في مناطق شمال وغرب الخرطوم.
وأضافت المصادر نفسها أن هجمات الدعم السريع استهدفت مرافق حكومية، كما استولت على عدد من السيارات، فيما دارت معارك بين الجانبين في منطقة غرب مدينة الأبيض على بعد 4 كلم من سوق المدينة، وتسببت في حالة خوف وذعر وسط المواطنين الذين اضطروا إلى إخلاء السوق.
وفي الخرطوم، استهدف الجيش بقصف جوي ومدفعي مواقع لقوات الدعم السريع في أحياء شمبات والحلفايا شمالي الخرطوم بحري.
كما سمع دوي انفجارات متتالية في جنوب أم درمان بالتزامن مع تحليق مستمر لمقاتلات الجيش، بينما ردت مضادات الدعم السريع على تحليق طيران الجيش في جنوب شرقي الخرطوم.
وفيما توعدت قوات الدعم السريع بتوسيع نطاق العمليات العسكرية قال وزير الخارجية السوداني أن الجيش قادر على حسم التمرد في فترة قصيرة، وما يؤخره وجود المتمردين بالمرافق الحكومية.
وأضاف أن الجيش لا يرغب في انتهاج سياسة الأرض المحروقة بهدم المباني التي يختبئ فيها المتمردون.
وكانت مصادر أمنية سودانية وصفت "بالرفيعة" قالت أن قوات الدعم السريع تخطط لتوسيع نطاق الحرب إلى شمال البلاد وشرقها في المرحلة المقبلة، بعدما تراجعت في الخرطوم.
وقالت المصادر ذاتها إن السلطات رصدت خلال المدة الأخيرة نشاطا لعناصر استخبارية من قوات الدعم السريع تسربوا إلى ولاية نهر النيل المتاخمة لولاية الخرطوم، وعملوا في مزارع وأعمال هامشية لجمع معلومات والتحضير في إطار مخطط القوات لتنفيذ عمليات عسكرية.
وأوضحت أن السلطات ضبطت عناصر من قوات الدعم السريع في مزارع ونقاط عبور قرب مدينتي شندي وعطبرة بولاية نهر النيل وفي حوزتهم أسلحة وذخائر، وكانوا يرصدون المناطق العسكرية والمرافق الإستراتيجية.
في الأثناء، ناشد العاملون في مستشفى النَّو بأم درمان وزارة الصحة والمنظمات الإنسانية توفير مساعدات طبية فورية لمواجهة الحالات الحرجة التي ترد إليه على خلفية القتال.
وفي سياق آخر، دعت منظمات تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، صدر أمس، إلى وقف فوري للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان.
وجاء ذلك في بيان مشترك لمديري مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة "اليونيسيف"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها تلقت منذ بداية القتال في السودان "معلومات موثّقة عن 21 واقعة عنف جنسي مرتبط بالنزاع بحق 57 امرأة وفتاة على الأقل"، وأضاف بيان للمفوضية أنه في إحدى الحالات "اغتُصبت 20 امرأة على الأقل خلال الهجوم نفسه".
وفي ولاية شمال دارفور، فناشدت لجان المقاومة بمدينة الفاشر المنظمات الدولية بضرورة التدخل لإغاثة النازحين، الذين فروا من القتال إلى عاصمة الولاية، وقالت التنسيقة إن النازحين يعيشون حالةً صعبة بسبب شح المواد الغذائية والدوائية في مدارس الإيواء والمعسكرات خاصةً أن غالبية الأطفال مصابون بسوء التغذية.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دعا أول من أمس  لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع في السودان ووقف حالة الإفلات من العقاب.
وأكد بوريل في بيان على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد مستعد لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لديه للمساهمة في إنهاء الصراع في السودان.
يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 نيسان (أبريل)، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.-(وكالات)
مستوطنون متطرفون برفقة وزير سابق يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى برفقة وزير سابق منذ15 ساعة

إنهيار الهدنة في السودان وتجدد المعارك وأعمال قتل وسلب ونهب

القبائل العربية في دار فور قد تغيّر الموازين في حرب السودان منذ15 ساعة

مقاومون فلسطينيون يواجهون الهجمة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين -(وكالات)

مخيم جنين يصفع الاحتلال.. ومشروع المقاومة يتصاعد 05 تموز 2023

مخيم جنين للاجئين، له تاريخ طويل من المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي. تم تدمير جزء كبير منه أثناء الغزو الإسرائيلي عام 2002، خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال. [زينة الطحان/الجزيرة]

مخيم جنين.. نصف كيلو متر مربع يدحر "جبروت" الاحتلال 05 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شرطة الاحتلال تحيط بمستوطنة كدوميم عقب تنفيذ استشهادي فلسطيني عملية قتل خلالها مستوطن وجرح أخرين-(وكالات)

"حماس و"الجهاد": ضرورة التوافق على خطة شاملة لمواجهة المشروع الصهيوني

منذ2 ساعة
هل يمكن لسورية المدمرة أن تنهض من تحت الركام؟

هل يمكن لسورية المدمرة أن تنهض من تحت الركام؟

منذ2 ساعة
فاغنر

بعد انتهاء تمردها.. ماذا حل بـ "فاغنر" وأين ذهب رئيسها وقواته؟

منذ2 ساعة
استشهاد منفذ عملية كدوميم غرب نابلس

مقتل إسرائيلي في عملية شرق قلقيلية واستشهاد المنفذ

منذ9 ساعة
رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة - (أرشيفية)

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.. هل يترشح للانتخابات الرئاسية المصرية؟

منذ9 ساعة
الاحتلال

جيش الاحتلال: إطلاق قذيفة من لبنان انفجرت قرب الحدود داخل "إسرائيل"

منذ12 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 