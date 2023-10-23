الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وصاياهم وبراءتهم أمام الله.. آخر ما نشر الشهداء عبر صفحاتهم الإلكترونية

يُعبّر الغزي عما يدور في خلده عبر منفسه الوحيد "منصات التواصل الاجتماعي"، وبرفة عين، يستشهد.
يُعبّر الغزي عما يدور في خلده عبر منفسه الوحيد "منصات التواصل الاجتماعي"، وبرفة عين، يستشهد.
لا يُسعفنا في اليوم الـ16 لمجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أن نُحصي كل ما وثقه شهداء هذه الرقعة الضيقة من فلسطين، على صفحات السوشال ميديا الخاصة بهم، قبل التحاقهم بركب البواسل. لكن منصة متراس Metras، وهي منصة تهتم بإنتاج مواد معرفية وصحافية عن فلسطين، قامت بإدراج أبرز وصايا هؤلاء الشهداء قبل أن تطالهم أيدي الصهاينة الدنسة.اضافة اعلان

يُعبّر الغزي عما يدور في خلده عبر منفسه الوحيد "منصات التواصل الاجتماعي"، هذا طبعاً في حال استطاع أن يتصل ولو لدقيقة واحدة كاملة عبر الإنترنت، وبرفة عين، يستشهد. لتظل كلماته الأخيرة تحفر عميقاً في قلب من بقي من عائلته ورفاقه، وفي قلوبنا نحن البعيدون، الحاضرون الغائبون في الحرب. 


آخر ما نشر الشهداء: 



































شهداء غزة يكسرون حاجز الـ 5 آلاف

أفادت وزارة الصحة بغزة ظهر اليوم الاثنين، أن ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعوا 5087 شهيداً منهم 2055 طفلاً و1119 سيدة إضافة إلى 15273 مصاباً.



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