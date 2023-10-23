وصاياهم وبراءتهم أمام الله.. آخر ما نشر الشهداء عبر صفحاتهم الإلكترونية

سارة زايد

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شهداء غزة يكسرون حاجز الـ 5 آلاف













يُعبّر الغزي عما يدور في خلده عبر منفسه الوحيد "منصات التواصل الاجتماعي"، هذا طبعاً في حال استطاع أن يتصل ولو لدقيقة واحدة كاملة عبر الإنترنت، وبرفة عين، يستشهد. لتظل كلماته الأخيرة تحفر عميقاً في قلب من بقي من عائلته ورفاقه، وفي قلوبنا نحن البعيدون، الحاضرون الغائبون في الحرب.أفادت وزارة الصحة بغزة ظهر اليوم الاثنين، أن ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعوا 5087 شهيداً منهم 2055 طفلاً و1119 سيدة إضافة إلى 15273 مصاباً.