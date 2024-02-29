وفاة أسير فلسطيني في أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، وفاة أسير بعيادة سجن الرملة الإسرائيلي، ليرتفع عدد المعتقلين الذين توفوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 11.

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وقال النادي (غير حكومي) في بيان: "استشهاد الأسير المصاب بالسرطان عاصف عبد المعطي محمد الرفاعي (22 عامًا) من بلدة كفر عين قرب رام الله (وسط الضفة الغربية)".



وأوضح أنه "تم الإعلان عن وفاته بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي".



وأشار البيان إلى أن الرفاعي اعتقل في تاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2022.



ولفت إلى أن "عدد المعتقلين الذين توفوا داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 11".



وتؤكد مصادر فلسطينية رسمية وأهلية، أن إسرائيل تمارس "العزل والتجويع والإهمال الطبي" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ضمن إجراءات "انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة" منذ 7 أكتوبر 2023.



ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة، صعدت إسرائيل عملياتها بالضفة مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 7120 معتقلا وفق هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)