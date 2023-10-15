الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري بعد صراع مع المرض
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري بعد صراع مع المرض
غيّب الموت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، زوجة الشهيد سمير قصير، فجر اليوم في مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت بعد صراع من مرض السرطان.
 
ونعتها "مؤسسة سمير قصير"، موردة: "بقلوب دامعة وعيون خاشعة، تنعى مؤسَّسة سمير قصير إلى الأصدقاء والأوفياء وعشّاق الحرّية، مؤسِّستها الحالمة ورئيستها الدائمة، الإعلامية جيزيل خوري، بعد حياة من النضال والالتزام والإنجازات".اضافة اعلان
وُلدت خوري في الأشرفية سنة 1961، وهي متحدرة من بلدة العقيبة الساحلية في قضاء كسروان.
 
وفي سيرة الراحلة التي عرفت بمسيرتها المهنية في الحوار التلفزيوني الراقي، وبعد اغتيال زوجها الصحافي والمؤرّخ سمير قصير في 2 حزيران 2005، أطلقت الراحلة مؤسّسةً تحمل اسمه في 1 شباط 2006، وحوّلتها إلى إحدى أبرز المؤسسات الإقليمية المتخصصة في رصد الانتهاكات ضد الحرّيات الإعلامية والثقافية في المشرق العربي، ودعم الأصوات الإعلامية المستقلّة في لبنان ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت المؤسسة في بيان النعي: "حملت جيزيل قضية حرية الصحافة إلى المحافل العالمية، دافعةً الاتحاد الأوروبي لإطلاق جائزة سمير قصير لحرية الصحافة عام 2006". انتُخِبت عضواً في مجلس إدارة المنتدى العالمي لتطوير الإعلام بين 2016 و2020، وعضواَ في لجنة تحكيم جائزة "غيلرمو كانو" لحرية الصحافة التي تمنحها اليونسكو. نالت وسام الفنون والآداب الفرنسي من رتبة ضابط عام 2012، ووسام جوقة الشرف الفرنسية من رتبة فارس عام 2019.
 
انطلقت مسيرة خوري المهنية سنة 1986 في "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، واستضافت أبرز الشخصيات السياسية والثقافية العربية والعالمية في برنامجها "حوار العمر" بين عامَي 1992 و2001، قبل انضمامها إلى مجموعة "أم بي سي" سنة 2002 ومساهمتها في إطلاق قناة "العربية"، حيث قدّمت برنامج "بالعربي" بين عامَي2003 و2013.
 
انتقلت الراحلة إلى قناة "بي بي سي عربية" سنة 2013 حيث حاورت كبار القادة والمفكّرين عن لحظات مفصلية في التاريخ المعاصر ضمن برنامج "المشهد"، ومن ثمّ إلى قناة "سكاي نيوز عربية"، سنة 2020، مع برنامج "مع جيزال"، الذي شكّل نقطة تحوّل في شكل البرامج الحوارية وإيقاعها وتنوّع مواضيعها. كتبت وأنتجت أفلاماً وثائقية عن أبرز القامات السياسية العربية، وأسست شركة "راوي" للإنتاج الوثائقي إلى جانب الصحافية والسفيرة سحر بعاصيري. النهار
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